Luminița Chiricuță – „Succesul nu vine ușor când ești mic producător“ Aproximativ 80% din agricultura țarii este considerata agricultura de subzistența. Romania este așadar țara micilor producatori. Și, chiar daca aceștia stau in umbra marilor producatori ai țarii, existența lor nu poate fi negata. Dimpotriva, ar trebui sprijiniți prin adaptarea legilor la putințele și capacitatea lor de a veni in piața cu produse. Mai ales atunci cand vorbim despre asigurarea unei vizibilitați clare, constante și de promovarea lor. Aceasta este, de altfel, principala problema a micilor producatori. Faptul ca, in lipsa unor bugete mari pentru marketing și promovare, produsele lor,… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

