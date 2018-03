Luminița Barcari a reclamat Ministerul Educației la DNA Scandalul demiterii șefei Invațamantului ialomițean se muta la Direcția Naționala Anticorupție. Alaturi de alți 9 inspectori școlari generali din țara, Luminița Barcari este semnatara unei plangeri penale in care se reclama fapte de «abuz in serviciu» și «fals intelectual», comise de reprezentanți ai Ministerului Educației. Sesizarea la DNA s-a facut dupa ce Ministerul Educației a decis sa-i demita pe șefii inspectoratelor școlare, care și-au recaștigat funcțiile de conducere in urma unor procese in instanța, oferindu-le calificative «nesatisfacator» in urma evaluarii activitații din anul școlar… Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

Sursa articol: independentonline.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul calificativelor de la Inspectoratul Școlar Județean Buzau continua. Dupa ce recunoscuse, in prima faza, ca au existat vicii de procedura in evaluarea șefelor IȘJ Buzau și ca va cauta vinovații, Ministerul Educației a retransmis calificativele celor trei inspectoare școlare generale. Stupefacție…

- Povestea inspectorilor școlari generali demiși in august, anul trecut, printr-un ordin semnat de ministrul Liviu Pop, nu se incheie. Dupa ce mai mulți dintre ei au contestat ordinul, iar instanța le-a dat caștig de cauza, fiind repuși pe funcție tot prin ordin de ministru, aceștia au fost evaluați in…

- Editura unica pentru tiparirea manualelor obligatorii Plenul Camerei Deputatilor a adoptat pe articole proiectul de lege prin care Editura Didactica si Pedagogica trece în subordinea Ministerului Educatiei. Aceasta este editura care va tipari manualele obligatorii pentru toate ciclurile…

- Profesorii și educatorii sunt testați in fiecare an, din punct de vedere medical și psihologic, a comunicat Ministerul Educației. Aceste testari sunt obligatorii pentru personalul didactic din școli. Precizarile Ministerului vin dupa ce șeful Inspectoratului Școlar Județean Timiș a declarat pentru News.ro…

- „Personalul didactic din unitatile de invatamant este testat anual din punct de vedere medical si psihologic. Obligativitatea acestor teste este data de prevederile HG nr. 1169/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, respectiv…

- Dupa cazul educatoarei din Timisoara, care a socat o tara intreaga pentru ca si-a ucis fiica de 4 ani, Ministerul Educatiei a transmis mai multe precizari cu privire la modalitatea in care se face testarea psihologica a cadrelor didactice. Una dintre acestea se refera la necesitatea anuala a unei astfel…

- Incep inscrierile in clasa pregatitoare. Documentele de care au nevoie parintii Incepand cu joi, 8 martie si pana pe 26 martie, parintii pot depune cererile pentru inscrierile in clasa pregatitoare, anul scolar 2018-2019. Cea de-a doua etapa a inscrierilor este programata in perioada 12-18 aprilie.…

- Camera Deputatilor a respins, miercuri, cu 93 voturi pentru, 158 contra si o abtinere, motiunea simpla pe Educatie depusa de deputatii PNL si intitulata “Educati Romania, nu o pesedizati!”, in care cereau demiterea ministrului Valentin Popa. Motiunea a fost dezbatuta in sedinta de luni iar votul s-a…

- Conducerea Inspectoratului Scolar Judetean Ialomita ramane in functie pana la o noua evaluare a Ministerului Educatiei care a decis sa anuleze verificarea prin care Luminita Barcari si Steluta Mitrea obtinusera calificativul "insuficient'. Ministerul a anuntat ca urmeaza sa reia procedura de verificare,…

- In Timiș sunt așteptați la examene 5.180 de elevi incriși in clasa a VIII-a, in anul școlar 2017-2018. Luni, 5 martie, va avea loc simularea examenului la Limba și literatura romana. In 6 martie, elevii de a opta vor da examenul la Matematica, iar in 7 martie proba la Limba și literatura…

- Ministerul Educatiei a decis sa anuleze evaluarea scandaloasa in baza careia sefele Invatamantului ialomitean riscau sa-si piarda functiile, urmand sa reia procedura de verificare. Decizia survine dupa ce Corpul de Control al institutiei a descoperit deficiente in privinta modului in care s-a realizat…

- Nu va mai fi schimbata, deocamdata, conducerea Inspectoratului Școlar Județean Buzau. Ministerul Educației a finalizat cercetarea administrativa declanșata dupa ce mai mulți inspectori școlari generali din țara s-au trezit cu calificativul ”Insuficient”, la evaluarile anuale. Concluziile la care au…

- In urma unei verificari a Corpului de Control, Ministerul Educatiei a dispus anularea evaluarilor inspectorilor scolari generali, din cauza unor nereguli majore descoperite in organizarea procesului de evaluare si a demarat o cercetare disciplinara in acest sens.

- Ministerul Educatiei reaminteste ca, in situatii deosebite, bine fundamentate, in functie de conditiile climatice si de specificul zonei si al scolii, inspectoratele scolare judetene si/sau Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti pot aproba, la cererea conducerii unitatilor de invatamant, modificari…

- Școli inchise de codul portocaliu de vreme rea. Ministerul Educației a revenit cu precizari in ce privește recupararea, de catre elevi a orelor pierdute luni, 26 februarie, și marți, 27 februarie. Ministerul Educației a anunțat ca recuperarea orelor se va face „conform calendarului stabilit de fiecare…

- • Florina Stoian: „Ca sa primesti inseamna ca nu ai trecut pe la munca“ Inspectorul general scolar Florina Stoian, alaturi de adjunctele Nela Wamsiedel si Daniela Palcau (toate trei aflate in functie in urma promovarii concursurilor) au organizat ieri o conferinta de presa pentru a explica cum au ajuns…

- La inceputul acestei luni, prof. Zoia Gabriela Bucovala a fost repusa in functia de inspector scolar general al ISJ Constanta, prin Ordinul de Ministru nr. 3157 din 1.02.2018.La sfarsitul lunii ianuarie, la Curtea de Apel Constanta s a dat pronuntarea in dosarul 587 36 2017, in procesul intentat de…

- Sefa Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Buzau, Florina Stoian, a fost revocata din functie de catre Ministerul Educatiei pentru a doua oara in 6 luni. Stoian mai fusese eliberata din functie, in 2017, insa a mers in instanta si a castigat in prima faza repunerea in functie. De data aceasta, intreaga…

- Ministru nou, obiceiuri vechi. Sase dintre inspectorii scolari generali din tara demisi de fostul ministru Liviu Pop si repusi in functie pe baza unor sentinte judecatoresti risca din nou sa fie pusi pe liber de noul ministru al Educatiei, Valentin Popa. Printre cei afectati de aceasta masura se…

- Inspectorul școlar general al IȘJ Buzau, Florina Stoian a fost, din nou, revocata din funcție de catre Ministerul Educației. Aceasta reușile sa iși recaștige funcția dupa ce a mai fost revocata o data de catre fostul ministru Liviu Pop. Florina Stoian a contestat decizia, iar instanța i-a dat caștig…

- Ministerul Educației se pregatește sa le lase fara funcții pe Luminița Barcari și Steluța Mitrea, inspectorul școlar general și inspectorul școlar general adjunct din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Ialomița. In urma unei evaluari, șefele Invațamantului ialomițean au primit calificativul «Nesatisfacator»,…

- Protest al profesorilor la Ministerul Educației. Zeci de dascali au ieșit in strada, joi, nemulțumiți pentru ca nu și-au primit salariile la timp, de doua luni consecutiv. Sindicaliștii din cadrul Federației Sindicale din Invațamantul Liber amenința cu greva generala in cazul in care Ministerul Educației…

- Bacalaureatul 2018 se desfașoara ilegal. Este afirmația halucinanta, facuta de un fost secretar de stat din Ministerul Educației care susține ca elevii trebuie sa fie absolvenți pentru a se inscrie la examenul maturitații. Oana Badea afirma ca se incalca astfel legea in condițiile in care examenul de…

- Asociatia Elevilor din Constanta (AEC) solicita Ministerului Educatiei sa abroge articolul din Regulamentul cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant care prevede ca elevii trebuie sa depoziteze telefoanele mobile in spatii speciale amenajate pe durata orei de curs. In cazul in care…

- Asociatia Elevilor din Constanta (AEC) solicita Ministerului Educatiei sa abroge articolul din Regulamentul cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant care prevede ca elevii trebuie sa depoziteze telefoanele mobile in spatii speciale amenajate pe durata orei de curs. In cazul in…

- Clopoțelul va suna pentru prima data în anul școlar 2018 – 2019 pe data de 10 septembrie. Calendarul școlar a fost anunțat astazi, dupa ce s-a ajuns la un acord cu sindicatele, cu profesorii, cu elevii, cu confederațiile patronale, dar și cu reprezentanții Federației Naționale a Asociațiilor…

- Ministerul Educației lanseaza un chestionar online cu privire la ce vor invața elevii de liceu in urmatorii ani, la ce materii vor avea mai puține ore pe saptamana, ce opționale se vor introduce și multe alte aspecte reliefate in cele trei planuri-cadru pentru liceu. Recent, au fost organizate dezbateri…

- SESIUNEA SPECIALA A BACALAUREATULUI 2018. Ministerul Educației a publicat calendarul pentru sesiunea speciala a Bacalaureatului organizat pentru elevii olimpici. Examenele sunt organizate de Inspectoratul Școlar Județean Prahova, in intervalul 10-25 mai 2018. Inscrierea candidaților pentru Bacalaureatul…

- Mai multi parinti au solicitat, ieri, in fata sediului Ministerului Educatiei din Capitala, oprirea desfiintarii Liceului Tehnologic „Henri Coanda“ de la Ramnicu Valcea. Potrivit Mediafax, presedintele federatiei asociatiilor de parinti acuza interese imobiliare si spune ca doua licee se vor ...

- Meritele lui Grigore Radu, conducatorul ansamblului de dansuri populare ”Codrenii” din Calarași, au fost aspreciate și de catre Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii. Chiar recent, la Gala premiilor anuale in domeniul culturii, i s-a decernat premiul ”Spiridon Mocanu”, la categoria dans popular.…

- Ministerul Educatiei a publicat pe site-ul subiecte.edu.ro modelele de subiecte pentru elevii de clasa a XII-a,care vor da Bac-ul in acest an. Modelele orientative de subiecte au fost concepute in concordanta cu programele in vigoare ale examenului, astfel incat tratarea lor sa valorifice capacitatea…

- Federatia Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret” picheteaza miercuri Ministerul Educatiei, in semn de protest fata de comasarile de clase si de unitati de invatamant si fata de nerespectarea prevederilor legale privind drepturile salariatilor din invatamant. Sindicalistii solicita cresterea alocarilor…

- Federatia Sindicatelor din Educatie „Spiru Haret” picheteaza miercuri Ministerul Educatiei, in semn de protest fata de comasarile de clase si de unitati de invatamant si fata de nerespectarea prevederilor legale privind drepturile salariatilor din invatamant. Sindicalistii solicita cresterea alocarilor…

- Federatia Sindicatelor din Educatie „Spiru Haret” picheteaza miercuri Ministerul Educatiei, in semn de protest fata de comasarile de clase si de unitati de invatamant si fata de nerespectarea prevederilor legale privind drepturile salariatilor din invatamant. Sindicalistii solicita cresterea alocarilor…

- Tineretul Național Liberal, prin liderul filialei Vrancea – Ciprian Epure (foto) – condamna complicitatea unor rectori de universitați de a susține numirea lui Valentin Popa la conducerea Ministerului Educației și anunța inițierea unei forme de protest online sub forma unui hashtag: #NuInNumeleMeu:…

- Maramureseanul Liviu Marian Pop si-a predat mandatul de ministru al Invatamantului. Acesta va ramane ca senator de Maramures in Parlament, dar a avut grija sa transmista un semnal clar catre cer care il urmeaza la Ministerul Educatiei si Cercetarii. “Am predat astazi mandatul de ministru al Educației…

- Tineretul Național Liberal inițiaza o forma de protest online sub hashtag-ul #NuInNumeleMeu, impotriva complicitații unor rectori de universitați de a susține un agramat la Ministerul Educației. Condamnam demersul rectorilor! Tineretul Național Liberal condamna complicitatea unor rectori de universitați…

- Tineretul Național Liberal condamna complicitatea unor rectori de universitați de a susține numirea lui Valentin Popa la conducerea Ministerului Educației și anunța inițierea unei forme de protest online sub forma unui hashtag: #NuInNumeleMeu. Printre acestia se afla si rectorul Universitatii Transilvania…

- Ministerului Educatiei a decis in acest an ca prima sesiune sa se desfasoara in doua etape, cea din februarie si cea din iunie. Perioada de inscrieri, pentru prima etapa la Bacalaureat 2018 se desfasoara in intervalul 29 ianuarie – 2 februarie. Conform metodologiei pentru Bac 2018, toti candidatii care…

- Cadrele didactice ar putea ramane in acest an cu salarii neplatite, deoarece nu sunt suficiente fonduri pentru plata tuturor salariilor, au precizat surse din cadrul Ministerului Educației, in exclusivitate, pentru Realitatea TV. Inspectorii școlari au fost chemați la minister și anunțați ca vor trebui…

- Mihai Weber, avertisment catre social-democrații care in ultima perioada s-au atacat și s-au acuzat reciproc prin intermediul presei! “Nu agreez astfel de lucruri, se rasfrang asupra organizației!”, a declarat deputatul care a facut referire la ultimul scandal legat de sporul de calculator dintre Mihai…

- Ministerul Educației anunța schimbari in ce privește inceperea noului an școlar 2018 – 2019. Elevii ar putea incepe școala pe 17 septembrie, și nu cu o saptamana mai devreme, aceasta fiind dorința parinților și elevilor, care reiese din chestionarul Ministerului Educației, la care au raspuns peste 38…

- Cat mai putina scoala. Asta isi doresc copiii, parintii lor si profesorii. Cel putin asa reiese din consultarea publica cu privire la structura anului scolar 2018-2019 facuta de Ministerul Educatiei. Concret, respondentii au ales ca vacanta de iarna/primavara sa fie de trei saptamani, nu de una sau…

- V. Stoica Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia a organizat, ieri, la Ploiești, un seminar de informare a autoritaților publice locale, dar și a oamenilor de afaceri in legatura cu oportunitațile de investiții din liniile de finanțare lansate in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.…

- In conditiile in care se speculeaza din ce in ce mai mult faptul ca s-ar putea sa nu mai faca parte din viitoarea formula guvernamentala, si ca locul sau din fruntea Ministerului Educatiei ar putea sa fie ocupat de Ecaterina Andronescu, fost ministru al Invatamantului, Liviu Pop da de inteles ca se…

- Elevii care iși fac studiile in școlile profesionale cu sistem de invațamant dual vor primi salarii de ucenic. Proiectul pilot lansat in 2014 de Ministerul Educației s-a dovedit a fi un succes, iar autoritațile promit sa creeze facilitați pentru agenții economici care

- Organizațiile de drept public din domeniile cercetarii și inovarii vor trece din subordinea Academiei de Științe in cea a Ministerului Educației, Culturii și Cercetarii, informeaza NOI.md. O hotarire in acest sens a fost adoptata la ședința de astazi a Guvernului. Astfel, Ministerul Educației va exercita…

- Profesorii din invatamantul preuniversitar isi vor primi cu intarziere salariile. Daca pana anul trecut dascalii isi primeau salariile incepand din 5 si pana in 10 ale lunii, incepand din 2018 isi vor primi leafa in data de 14. Profesorii reclama ca au fost instiintati doar in 5 ianuarie de aceasta…

- Promisiunile privind apariția unor modificari aduse sistemului de invațamant, facute de ministrul Educație la finele anului trecut, ar urma sa se materializate in acest an. In consecința ar urma sa aiba loc schimbari majore in sistem. Astfel, se dorește introducerea manualului unic, modificarea…

- Programul national de protectie sociala „Bursa profesionala“, care subventioneaza costurile pentru elevii din invatamantul profesional, inclusiv cel dual pentru nivelul 3 de calificare profesionala, va fi aplicat in continuare de Guvern. Bursa profesionala se acorda tuturor elevilor care…