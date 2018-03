Stiri pe aceeasi tema

- Pentru al zecelea an consecutiv, in seara Invierii, la Suceava va fi adusa Lumina Sfinta de la Ierusalim. Anunțul a fost facut de președintele Consiliului Județean Gheorghe Flutur. El a spus ca au inceput pregatirile impreuna cu Arhiepiscopia Sucevei și Radauților pentru ca focul haric sa ajunga in…

- Șase suceveni cu probleme grave de sanatate vor primi un sprijin financiar in valoare totala de 13.000 de lei din Fondul de rezerva al Consiliului Județean. Vor fi acordate cite doua ajutoare in suma de 1.500, 2.000 și, respectiv, 3.000 de lei. Patru beneficiari sint din Patrauți, iar cite unul din…

- Senatul Universitații „Ștefan cel Mare” din Suceava a hotarit conferirea titlului onorific de Doctor Honoris Causa rectorului Academiei de Studii Economice din Republica Moldova, Grigore Belostecinic. Titlul ii va fi acordat pentru contributiile exceptionale aduse in domeniul economiei, pentru merite…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a semnat, astazi, „Declarația de la Bruxelles”. Prin semnarea acestei declarații, Suceava devine in mod oficial membru al rețelei Eden de destinații europene de excelența. Flutur a fost prezent, joi și vineri, in capitala Belgiei pentru a participa…

- David Corneliu Turturean, elev in clasa a IX-a la Colegiul Național "Ștefan cel Mare" Suceava, continua sa uimeasca si in acest an prin performanțele sale scolare.Dupa ce anul trecut a bifat o reusita cu adevarat remarcabila prin calificarea la un numar record de olimpiade, si anume ...

- Alexandru Sili din Valcineț vrea sa realizeze un robot autonom. Este student la Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava. Iși face studiile in domeniul automatica și informatica aplicata la Facultatea de Inginerie Electrica și Știința Calculatoarelor. Impreuna cu alți trei colegi de-ai lui din anul…

- Presedintele Consiliului Judetean, Gheorghe Flutur, impreuna cu primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, al orasului Salcea, Ilie Lungu si la comunei Adancata, Viorel Cucu, au stabilit pașii de urmat in vederea constituirii și administrarii unui parc industrial in apropierea Aeroportului „Ștefan cel…

- Arhiepiscopia Sucevei și Radauților, Așezamantul Social- Cultural al Bisericii ”Sf. Inviere” Suceava, Parohia ”Sf. Inviere” Suceava și Asociația Familia Ortodoxa organizeaza duminica, 25 martie, de la ora 18:30, la Biserica ”Sf. Inviere” (Trei Clopote) Suceava, un Concert de Buna Vestire, la care ...

- Expoziția ”Comorile Peleșului” a fost vernisata vineri, 16 martie la Muzeul de Istorie din Suceava in prezența unui numeros public dar și a unor nume mari din cultura romaneasca precum academicianul Razvan Teodorescu sau prof.univ. dr. Ioan Opriș. Nu au lipsit prefecta Mirela Elena Adomnicai, președintele…

- Un incident aviatic major, cu implicarea unei aeronave militare Spartan, la Aeroportul „Ștefan cel Mare" Suceava, va fi tema unei aplicații de amploare a Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Bucovina" Suceava. Exercițiul va avea loc in data de 22 martie a.c., la ...

- Preotul Samuel Agoian, reprezentant al Patriarhiei Armene la Ierusalim, spune ca Lumina Sfanta este aprinsa, de fapt, de la un felinar cu ulei si ca nu exista nimic mistic in aceasta poveste. „Dumnezeu face minuni, dar nu pentru placerea celor din jur”, a declarat Agoian, pentru jurnalistii care au…

- In aceasta saptamana, Facultatea de Știinte Economice si Administratie Publica din cadrul Universitatii „Stefan cel Mare” Suceava (USV) demareaza un program pilot de mobilitate academica interuniversitara a studentilor de la domeniul Administrarea Afacerilor. Aceasta mobilitate interna implica ...

- Preotul Samuel Agoian, reprezentant al Patriarhiei Armene la Ierusalim, spune ca Lumina Sfanta este aprinsa, de fapt, de la un felinar cu ulei și ca nu exista nimic mistic in aceasta poveste

- Candelele cu focul sacru la Ierusalim sunt aprinse de la un felinar cu ulei. &"Dumnezeu face minuni, dar nu pentru placerea celor din jur&", spune un preot, reprezentant al Patriarhiei Armene la Ierusalim.

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a anuntat ca Wizz Air si Tarom vor introduce zboruri suplimentare de pe Aeroportul „Stefan cel Mare" catre destinatiile Londra, Roma, Milano si Bucuresti. Gheorghe Flutur a declarat ca odata cu intrarea in vigoare a orarului de ...

- Pentru a marca Centenarul Marii Uniri in acest an vor fi realizate trei statui care vor fi amplasate atat in municipiul Suceava cat si la Alba Iulia. Potrivit presedintelui Consiliului Judetean, Gheorghe Flutur, Monumentul Unirii Bucovinei cu Tara va fi amplasat langa Palatul Administrativ din municipiul…

- La Muzeul Bucovinei va fi lansat la finalul acestui an un sistem de realitate virtuala (VR) cu ajutorul caruia vor putea fi vizualizate trei strazi din municipiul Suceava asa cum erau acum 100 de ani. Anuntul a fost facut de presedintele Consiliului Judetean, Gheorghe Flutur, care a declarat ca sistemul…

- Companiile Wizz Air și Tarom vor crește frecvențele zborurilor din Suceava catre Londra, Roma, Milano și București. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat ca odata cu intrarea in vigoare a orarului de vara, din 25 martie 2018, compania Wizz Air va avea curse zilnice de…

- Studenții Universitații „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) revin de miercuri la cursuri, dupa ce au avut parte de o vacanța prelungita ca urmare a deciziei sistarii activitaților didactice in zilele de luni și marți, 26, respectiv 27 februarie. Hotararea a fost luata din cauza temperaturilor foarte ...

- Consiliul de Administratie al Universitatii „Stefan cel Mare” Suceava (USV) a hotarat, duminica, sistarea cursurilor luni si marti, din cauza frigului si a problemelor sistemului de termoficare centralizata a orasului, care nu poate asigura incalzirea corespunzatoare a caminelor si a salilor de curs.

- Casa de Cultura a Studentilor din Suceava (CCS), aflata in coordonarea Universitatii „Stefan cel Mare” din Suceava (USV), lanseaza un nou concurs de proiecte, in cadrul caruia studentii sunt invitati sa trimita aplicatii din domeniul cultural, artistic sau sportiv. Proiectele se depun pana pe 20 martie…

- Environmental Partnership Association organizeaza concursul Arborele European al Anului, organizatorii cautand sa premieze copacul cu cea mai frapanta poveste. Printre cei 13 arbori inscrisi in concurs se afla si stejarul de la Cajvana, judetul Suceava, care ar avea o varsta de 750 de ani si la umbra…

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, i-a solicitat directorului companiei Tarom sa ia in calcul introducerea de noi curse internationale de pe Aeroportul „Ștefan cel Mare". Gheorghe Flutur s-a intalnit, ieri, la Suceava, cu directorul general al Tarom, Werner ...

- Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a solicitat conducerii Tarom sa ia in calcul introducerea in perioada urmatoare de noi zboruri interne și internaționale de pe Aeroportul din Suceava. El facut solicitarea in urma intalnirii pe care a avut-o marți cu Directorul General TAROM Werner…

- Adolescenta Diana Dimitriu, in varsta de 17 ani, eleva la Colegiul de Arta „Ciprian Porumbescu" din municipiul Suceava, a expus vineri, 9 februarie, la Galeria de arta a Universtitatii „Ștefan cel Mare" Suceava, 23 de lucrari de grafica digitala in sistem dual-view, impartite ...

- Compania Wizz Air va anula cursa aeriana de pe Aeroportul "Ștefan cel Mare" Suceava catre Veneția – Treviso. Cursele catre aceasta destinație vor fi anulate odata cu intrarea in vigoare a orarului de vara al companiei. Astfel, incepand de pe 21 martie a.c., Wizz Air nu mai permite ...

- Constructia unui nou ambulatoriu de specialitate la Spitalul Judetean „Sf. Ioan cel Nou" Suceava va costa 38,59 milioane de lei, potrivit indicatorilor tehnico-economici aprobati in sedinta de ieri a Consiliului Judetean. Șeful administratiei judetene, Gheorghe Flutur, a precizat ca ...

- Doi parlamentari ai Opoziției au taiat o panglica tricolora inainte ca rectorul Universitatii „Stefan cel Mare” din Suceava, Valentin Popa, nominalizat pentru Ministerul Educatiei, sa-si prezinte programul si i-au strigat presedintelui comisiei de specialitate sa-l invete sa vorbeasca corect romaneste,…

- Trei avioane care trebuiau sa aterizeze sambata pe Aeroportul „Ștefan cel Mare" Suceava au fost deviate catre Iași. Ceata deasa de pe tot parcursul zilei de sambata a facut imposibila aterizarea pe aeroportul sucevean a aeronavelor companiei Wizz Air care operau zborurile Bologna ...

- Dupa ce ieri 31 de rectori au semnat un mesaj de susținere a ministrului propus la Educație, astazi numarul conducatorilor de Universitați a crescut la 45.Rectori ai celor mai importante universitați din Romania au transmis un mesaj public de susținere a lui Valentin Popa, rectorul Universitații…

- O inregistrare video in care Valentin Popa, propus pentru functia de ministru al Educatiei, face numeroase greseli de limba a aparut in mediul online la cateva ore de la anuntul privind includerea sa in Guvernului Dancila. Rectorul Universitatii „Stefan cel Mare” din Suceava vorbeste despre ”pamblica”…

- Valentin Popa, ministrul propus la Portofoliul Educatiei, este rectorul Universitatii „Stefan cel Mare“ din Suceava. CV-ul sau arata o vasta experienta in mediul universitar insa nu pomeneste nimic despre domeniul invatamantului preuniversitar. Valentin Popa a fost acuzat de conflicte de interese ce…

- O noua agentie de turism, Need Tour, a lansat in mod oficial cursele charter de vacanta pe care le va opera incepand din acest an de pe Aeroportul „Ștefan cel Mare" din Suceava. Zborurile vor fi operate din Suceava catre Antalya, in Turcia, incepand cu data de 4 iunie si pana pe 17 ...

- O noua cursa charter spre Antalya va opera de pe Aeroportul International „Stefan cel Mare” Suceava. Este vorba de touroperatorul turc Need Tour care prin compania Corendon va efectua zboruri charter in Antalya in fiecare duminica in perioada 3 iunie-23 septembrie. Anuntul a fost facut de presedintele…

- Agentia de turism Kusadasi va introduce un al doilea zbor charter saptamanal de pe Aeroportul "Ștefan cel Mare" Suceava catre Antalya, in Turcia. Conducerea agentiei a anuntat ca aceasta decizie a fost luata avand in vedere numarul mare de solicitari pentru sejururi de vacanta catre ...

- Pascal Garnier, francezul stabilit la Putna, s-a indragostit iremediabil de Romania și a devenit ghid, pentru a le putea arata strainilor frumusețile țarii noastre. Cu ajutorul sau, mii de turiști au descoperit locuri pitorești. De mai bine de 10 ani, Pascal simte romanește. Ne-a invațat limba, iubește o…

- Spitalul Judetean «Sf. Ioan cel Nou » din municipiul Suceava unitate aflata in subordinea Consiliului Judetean va beneficia in acest an de un buget de investiții de 20 de milioane de lei. Anuntul a fost facut vineri intr-o conferinta de presa de catre seful administratiei judetene, Gheorghe Flutur.…

- Spitalul Judetean «Sf. Ioan cel Nou » din municipiul Suceava unitate aflata in subordinea Consiliului Judetean va beneficia in acest an de un buget de investiții de 20 de milioane de lei. Anuntul a fost facut vineri intr-o conferinta de presa de catre seful administratiei judetene, Gheorghe Flutur.…

- Spitalul Judetean «Sf. Ioan cel Nou » din municipiul Suceava unitate aflata in subordinea Consiliului Judetean va beneficia in acest an de un buget de 20 de milioane de lei. Anuntul a fost facut vineri intr-o conferinta de presa de catre seful administratiei judetene, Gheorghe Flutur. El a enumarat…

- Consiliul Elevilor anunta o noua serie de alegeri in singurul for reprezentativ al elevilor din judetul Suceava.Elevii care doresc sa devina lideri, sa reprezinte interesele colegilor lor si sa faca voluntariat in cea mai reprezentativa structura a elevilor din Romania, Consiliul Elevilor, au ...

- Aeroportul „Stefan cel Mare" din Suceava isi continua in 2018 dezvoltarea inceputa inca de anul trecut, atat din punct de vedere al numarului de destinatii externe, cat si al investitiilor, in timp ce la Iasi aeroportul este in plin scandal din cauza schimbarii conducerii, iar ...

- Mai multe oficialitați locale și județene s-au adunat, astazi, la Ansamblul monumental “Podul Inalt” din satul Bacaoani, pentru a celebra cei 543 ani de la cea mai importanta victorie impotriva otomanilor. Alaturi de președintele Consiliului Județean (CJ) -Dumitru Buzatu, vicepreședinții CJ -Vasile…

- Anul acesta, se dorește reabilitarea a 18 drumuri județene din Suceava. Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a declarat ca drumurile au o lungime totala de 215 kilometri, iar proiectele insumeaza 95 de milioane de euro. El a adaugat ca 8 investiții vor fi finanțate prin Programul Național…

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a anuntat ca o companie din Romania, Cobrex Trans, va opera zboruri de pe Aeroportul „Stefan cel Mare” Suceava catre doua noi destinatii externe.

- O companie aeriana va opera din Suceava zboruri spre Madrid, Spania, din primavara acestui an, dar si spre o noua destinatie din Italia, Verona, a anuntat, duminica, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur.

- O companie aeriana va opera din Suceava zboruri spre Madrid, Spania, din primavara acestui an, dar si spre o noua destinatie din Italia, Verona, a anuntat, duminica, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur. ''Suntem in discutii pentru introducerea de noi zboruri de…

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a anuntat ca o companie din Romania, Cobrex Trans, va opera zboruri de pe Aeroportul „Stefan cel Mare" Suceava catre doua noi destinatii externe, in Spania, la Madrid, si in Italia, la Verona. Gheorghe Flutur a precizat ca in ...

- Mai multe avioane care trebuiau sa ajunga ieri seara la Iasi si Bacau au aterizat pe Aeroportul „Stefan cel Mare" Suceava. Conditiile meteo nefavorabile, respectiv ceata foarte deasa, au facut ca aeroporturile din Iasi si Bacau sa nu permita aterizarea unor avioane care operau curse ...

- Existenta unei biserici ortodoxe al carei patrimoniu este administrat de o asociatie de drept privat, in municipiul Suceava, si raporturile administrative rezultate din aceasta situatie intre preotul care slujeste aici si Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor au condus la o furtuna pe retelele de ...

- Un avion Boeing 737, care opera zborul Bergamo (Italia) – Bacau, a fost nevoit vineri sa aterizeze pe Aeroportul „Stefan cel Mare" Suceava din cauza conditiilor meteo nefavorabile, respectiv ceata foarte deasa de la Bacau. Avionul companiei Blue Air a aterizat la Suceava la ora ...