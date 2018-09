Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 21-23 septembrie, incepand cu ora 20.30, in Piața Libertații din Timișoara, Asociația Timișoara Capitala Culturala Europeana organizeaza spectacolul in trei acte „Lumina Libertații”, care celebreaza Centenarul Romaniei și este o prima ediție a Festivalului Luminii. Spectacolul…

- Ministrul Apararii Nationale, senatorul PSD Mihai Fifor, a apreciat, duminica, pe Facebook, ca „trebuie constituita de indata" o comisie parlamentara de ancheta a protestelor violente din 10 august, care sa raspunda la intrebari precum „Cui foloseste daramarea prin violenta a Guvernului?". "Ieri,…

- Ceea ce la inceput parea imposibil, azi devine realizabil. Campania „Fara penali in functii publice”, sustinuta de USR, a devenit una cu un puternic impact emotional. Campania e pe cale sa schimbe mentalitati, preconceptii si, mai ales, gradul de implicare. Cetatenii incep sa inteleaga ca fara participare…

- Un nou incident care putea avea urmari grave a avut loc in centrul istoric al unui important oras din Romania. O bucata de lemn plina de cuie a cazut de la mare inaltime intr-o zona pietonala intens circulata.

- Un nou incident care putea avea urmari grave a avut loc in centrul istoric al unui important oras din Romania. O bucata de lemn plina de cuie a cazut de la mare inaltime intr-o zona pietonala intens circulata.

- Primarul PSD din Rafaila jecmanește elevii cu 6 lei / calatoria cu microbuzul școlar gratuit, in care ploua ca la balamuc. Comuna Rafaila, jud. Vaslui, condusa de Constantin Fanariu de la alegerile locale din 2016. Copii de la tara nu au voie sa mearga la scoala in conditii decente? de ce sa mearga…

- Zeci de timișoreni au ieșit, in ciuda vremii, in Piața Libertații, pentru a cere partidelor aflate la guvernare sa plece acasa. „De cand deține fraiele puterii in PSD, Liviu Dragnea face orice ii sta in putere sa distruga justiția din Romania. Condamnarea pe care a primit-o in prima…

- Directia de Sanatate Publica Arges, in parteneriat cu Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Argeș marcheaza in data de 26 iunie 2018, Ziua Internationala de Lupta impotriva Consumului si Traficului de Droguri. Campania IEC se desfașoara sub sloganul ”In primul rand, ASCULTA” si mesajul-cheie…