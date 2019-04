Stiri pe aceeasi tema

Lumina Sfanta de la biserica Sfantului Mormant din Ierusalim a fost adusa, sambata seara, pe Aeroportul Bacau, cu un avion special, pus la dispoziție de compania Dedeman. Aeronava fraților Dragoș și Adrian Paval, un Embraer EMB-505 Phenom 300, a...

Aeroportul Internațional „George Enescu" din Bacau are o parcare de 258 de locuri. Aceasta face parte din șirul de investiții pe fonduri europene de la poarta aeriana a Bacaului, ce va continua cu modernizarea strazii Aeroportului, dar și cu noua...

Un dublu santier am gasit in fata Muzeului de Arta din Bacau: se amenajeaza o noua intrare in cladire, iar in parculetul din fata se lucra de zor la ceva mai pretentios: reconstituirea nasului lui George Enescu. Bustul reprezentandu-l pe muzicianul numarul 1 al tarii, care de ani de zile s-a odihnit…

In a doua zi a vizitei sale in Romania, pe 1 iunie, Sanctitatea Sa, papa Francisc, va veni cu avionul de la București, in Bacau, unde va ateriza la ora 10:10. De pe Aeroportul Internațional "George Enescu", un elicopter il va duce la stadionul din Miercurea-Ciuc și, de aici, suveranul pontif va ajunge…

Președintele Consilliului Județean Bacau, Sorin Brașoveanu a avut vineri, 8 februarie 2019 o intalnire cu reprezentanți ai Bancii Mondiale, pe agenda discuțiilor aflandu-se proiectele prioritare pentru județul nostru. La intrunire s-au aflat și reprezentanți ai primariei municipiului Bacau, ai Regiei…

Arhitectul Alexandru-Șerban Balan va propune edililor municipiului Bacau un model original de panouri stradale, harți de buzunar, broșuri de prezentare și altele asemenea pentru promovarea turistica a urbei. Proiectul este supervizat de asist. univ. dr. Silviu Teodor-Stanciu, de la Universitatea Naționala…

UPDATE: Tot din cauza fenomenelor meteo nefavorabile, cursa Iasi – Munchen (20:15 0B6886) va fi procesata tot la Aeroportul Internațional „George Enescu" (AIGE) Bacau. Pasagerii vor fi transferati cu autocare de la Iasi la Aeroportul Bacau.

Artistul Sorin Zlat a fost propus pentru titlul de cetățean de onoare al municipiului Bacau, ca o recunoaștere a activitații sale. La varsta de 13 ani, in urma caștigarii Olimpiadei Naționale de Muzica, Sorin Zlat a debutat ca solist alaturi de orchestra Filarmonicii din Bacau. In anul 2009, absolvind…