Lumina ingerilor a intrat, plutind, in timpul slujbei, in Biserica: Ce a postat Corina Martin dupa slujba de inmormantare a fratelui sau, mort in accident aviatic

- Zi trista pentru prietenii, cunoscutii si familia lui Liviu Emil Bucatica, fratele Corinei Martin.Acesta va fi inmormantat, potrivit unei postari, de pe pagina de Facebook, la Cimitirul Central din Constanta.Corpul neinsufletit se afla depus la Casa Albastra.Ceremonia de inmormantare incepe in jurul…

- „Ultima lui fotografie...cu numai cateva minute inainte...„Am fost binecuvantata sa am un frate atat de bun, atat de vesel si de inimos! Nu cred sa fie, printre cei ce l-au cunoscut vreodata, oameni pe care sa nu-i fi bucurat si pe care sa nu-i fi facut sa zambeasca, vreodata, macar.De aceea…

- Putin inainte de miezul noptii Corina Martin a postat pe pagina de Facebook a fratelui sau, Liviu Emil Bucatica, mort miercuri dupa amiaza in tragicul accident de avion, din zona Nehoiu, judetul Buzau, o serie de intrebari.Sunt intrebari si framantari la care nu se stie daca va avea vreodata raspunsurile…

- Omul de afaceri constantean Liviu Emil Bucatica, fratele Corinei Martin, a decedat in cursul zilei de miercuri, 15 mai, intr un accident aviatic in judetul Buzau. Tragicul eveniment s a petrecut in zona localitatii Nehoiu. Avionul de mici dimensiuni a decolat de la Ghimbav si urma sa ajunga la Constanta,…

- Corina Martin a postat un mesaj emotionant pe pagina ei de Facebook si a adaugat o fotografie pe care si a facut o Liviu Emil Bucatica, fratele ei, la doar putin timp inainte sa piara in tragicul accident aviatic din localitatea Nehoiu, judetul Buzau. Constanteanca indoliata i a urat drum bun printre…

- In tragedia aviatica de la Nehoiu, județul Buzau, și-a pierdut viața fratele Corinei Martin, președinta Federației Asociaților de Turism din Romania. Aceasta a scris un mesaj sfașietor pe o rețea de socializare. ”Ultima lui fotografie....cu numai cateva minute inainte...Am fost binecuvantata…

- Pagina de Facebook a fratelui Corinei Martin, de la Constanta, este plina de mesaje de condoleante.Prieteni, oameni care l au cunoscut sau nu, au postat, imediat dupa ce a fost anuntat accidentul aviatic din judetul Buzau, mesaje de condoleante:Iata, numai cateva, dintre acestea, fiind imposibil de…

- Surse din ancheta sustin ca una dintre victimele accidentului aviatic de la Nehoiu ar fi omul de afaceri Mihai Covaciu, care ar fi derulat afaceri in domeniul imobiliar in Cluj-Napoca. Potrivit informatiilor postate pe pagina sa de Facebook, barbatul se stabilise la Rasnov. Aceleasi surse sustin ca…