Stiri pe aceeasi tema

- Lumea se confrunta cu un "apartheid climatic", pe de o parte cu cei bogati care se pot adapta mai bine la incalzirea globala si, pe de cealalta parte, cu cei saraci care suporta ce este mai rau, a declarat luni un expert ONU, relateaza AFP, citata de Agerpres. Raportorul special al Natiunilor Unite…

- Raportorul special al Natiunilor Unite privind saracia extrema si drepturile omului, Philip Alston, a avertizat intr-un nou raport ca 'schimbarile climatice ameninta sa anuleze progresul din ultimii 50 de ani (...) in materie de reducere a saraciei'. Raportul, care va fi prezentat saptamana viitoare…

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite va organiza o reuniune de urgenta pe tema atacurilor care au vizat petroliere in Golful Persic, anunta diplomati citati de Agentia France-Presse si de cotidianul Le Figaro, citeaza mediafax.ro.

- Mai multe state ale lumii sunt foarte dependente de exporturi, iar sapte dintre acestea, printre care si Romania, se confrunta cu riscuri economice sistemice mai ridicate in actualul context al lichiditatii externe globale, potrivit unei analize efectuate de Euler Hermes, jucator global in asigurarea…

- "Nu avem motive serioase (referitor la deprecierea monedei nationale fata de euro - n. r.) cu exceptia deficitului comercial, dar leul este cotat pe piata si influentele factorilor de pe piata sunt importante. In plus, la inceputul anului, am tras un semnal de alarma si, fara sa sperii pe nimeni,…

- Grupul de la Lima, din care fac parte 13 tari latino-americane si Canada, a lansat luni un apel Natiunilor Unite "sa ia masuri" pentru a evita o escaladare a crizei din Venezuela si a garanta un ajutor umanitar migrantilor, relateaza AFP potrivit Agerpres. Cei 14 membri ai acestei aliante,…

- Grupul de la Lima, din care fac parte 13 tari latino-americane si Canada, a lansat luni un apel Natiunilor Unite "sa ia masuri" pentru a evita o escaladare a crizei din Venezuela si a garanta un ajutor umanitar migrantilor, relateaza AFP. Cei 14 membri ai acestei aliante, reuniti la Santiago…

- Peste 113 milioane de persoane din 53 de țari s-au confruntat, anul trecut, cu o lipsa grava de hrana din cauza conflictelor de pe glob și a schimbarilor climatice, cea mai afectata zona fiind Africa, a informat marți Organizația pentru Alimentație și Agricultura a Națiunilor Unite, scrie Mediafax.Yemen,…