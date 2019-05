Stiri pe aceeasi tema

- Un supliment alimentar pe baza de plante are efecte devastatoare asupra corpului. Oficialii americani au emis o alerta din cauza acestuia. E produs dintr-o planta cunoscuta sub numele de kratom și s-a dovedit ca nu aduce niciun beneficiu asupra organismului.

- SOS vorbește despre nopți nedormite și o minte tulbure. Cantecul este prima piesa lansata dupa moartea lui Avicii și face parte de pe albumul TIM care va fi lansat post-mortem. Lumea a pierdut anul trecut un „geniu muzical”, dar el va continua sa existe. Ultimul sau proiect urmeaza sa fie lansat in…

- Medicii trag un semnal der alarma și spun ca o persoana care ar consuma droguri cu o puritate așa de mare ar putea muri subit. In contextul pachetelor cu stupefiante aduse de valuri și al apropierii vacanței de Paste și 1 Mai, la Constanța va fi demarata și o ampla campanie de informare. Știrile […]

- Aproximativ 30 de persoane s-au prezentat la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Satu Mare dupa ce au fost întepate de capuse, a informat institutia, miercuri, printr-un comunicat de presa.

- Lumea este, suntem avertizați de atatea articole, plina de substanțe chimice care ne pot imbolnavi de cancer, probleme cu sistemul nervos etc. Acum și parfumul este privit ca otrava potențiala. Și așa apare ideea de “parfum curat” – la fel ca mancarea bio sau frumusețea fara chimicale, anumite ingrediente…

- O lume care consuma, dar in gol. Fara dorințe reale. Doar ca sa fie vazuta, sa se laude, sa barfeasca. Este lumea social media vazuta de psihologul Aurora Liiceanu. Romanii se potrivesc de minune in lumea asta. Neavand niciun filtru, nicio educație financiara, cum erau caracterizați in prima parte a…

- Lumea universitara de peste Ocean este zguduita de un scandal de coruptie. 33 dintre cele mai instarite familii din Statele Unite sunt acuzate ca au platit locuri pentru copiii lor, in cele mai renumite universitati. Printre parinții acuzați de dare de mita se regasesc actrița Lori Loughlin și soțul…