Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Limbi Moderne Aplicate din cadrul Facultații de Litere de la Universitatea din Craiova organizeaza in zilele de 28 și 29 septembrie 2018, a VI-a ediție a Colocviul Internațional „Limba, Cultura, Civilizațieˮ. Ceremonia de deschidere va avea loc vineri, ...

- Sesiunea de toamna a concursului de admitere la UVT a debutat luni, 3 septembrie. Universitatea mai are disponibile 214 locuri bugetate, precum și locuri cu taxa. Cele mai multe locuri bugetate sunt disponibile la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie (57), iar cele mai puține, la Facultatea…

- Peste 200 de locuri bugetate isi asteapta candidatii la cea de-a doua sesiune de admitere programata la Universitatea de Vest Timisoara. Sunt disponibile si locuri cu taxa. Cele mai multe locuri neocupate sunt la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie (57), iar cele mai puține la Facultatea de Sociologie…

- Numerosi studenti au participat in cursul serii de marti in campusul Facultatii de Litere din municipiul Baia Mare la proiectia in aer liber a filmului documentar "Marea Unire-Romania, la 100 de ani", produs de Agentia Nationala de Presa AGERPRES. Timp aproape o ora, aproape 300 de studenti…

- L-am cunoscut pe Cristian Preda atunci cand eram student al Facultatii de filosofie. Imi amintesc ca la cursul pe care il tinea, „Structuri si institutii politice”, se misca natural intre carti si urmarile lor practice. Multe carti il insoteau la curs. Plecand de la ele, profesorul ne ajuta sa intelegem…

- Din toamna, Universitatea din Oradea va putea inscrie doctoranzi in doua noi domenii: „Farmacie” și „Teologie”. Noile specializari vor funcționa in cadrul Școlii Doctorale de Științe Biomedicale, respectiv in cadrul Școlii Doctorale de Filologie. Admiterea la noile domenii se va face din aceasta…

- @ dupa publicarea in saptaminalul ,, 22,, a doua liste cu presupuși colaboratori ai Securitații comuniste, reacțiile presei ieșene și ale liderilor de opinie au fost total dezechilibrate @ odata cu apariția primei liste, care conținea doar nume și scurte adnotari, profesorul universitar Ioan Caproșu,…

- Facultatea de Litere a Universitatii din Craiova desfasoara, pana pe 22 iulie, pentru cel de-al doilea an consecutiv Scoala de vara „Pregatire integrata pentru tranziția la invațamantul universitar”, cu finantare obtinuta de Universitatea din Craiova in cadrul Proiectului privind invațamantul ...