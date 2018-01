Stiri pe aceeasi tema

- Moarte-soc in lumea filmului. Un actor care a facut furori inntr-un serial de succes a murit la doar 36 de ani. Vestea teribila a fost data de mama actorului. Aceasta a spus ca fiul sau a decedat in somn, marți noapte, la Chicago. De asemenea, corpul neinsuflețit al marelui actor a fost gasit de iubita.…

- Juan Carlos Garcia, fostul fundas al echipei Wigan Athletic si al nationalei din Honduras, a murit la varsta de 29 de ani, a anuntat, marti, echipa britanica pentru care a evoluat. Fostul fotbalist fusese diagnosticat cu leucemie in 2015, scrie Mediafax.ro.

- Un international al statului Honduras, Juan Carlos Garcia, a murit la numai 29 de ani, din pricina unei boli cumplite, informeaza Antena 1. Juan Carlos Garcia, care evolua pe postul de fundas, a jucat la formatia engleza Wigan Athletic.

- Actrita americana Darlanne Fluegel a murit, la varsta de 64 de ani. Artista s-a stins din viața dupa o lunga batalie cu boala Alzheimer, a confirmat fiica ei, Jenna Carey. A devenit cunoscuta, dupa ce...

- Jon Paul Steuer, actorul care l-a interpretat pe copilul din "Star Trek", Alexander Rozhenko, a murit in noaptea de Revelion, la numai 33 de ani, informeaza Daily Mail. Steuer a murit in locuinta lui din Oregon.

- Cunoscutul cineast, Gerald B. Greenberg s-a stins din viata vineri la varsta de 81 de ani. El a fost cel care a realizat unul dintre cele mai reusite accidente de masina din istoria cinematografiei.

- Gerald B. Greenberg, premiat cu Oscar pentru „Filiera franceza” si nominalizat la premiile Academiei pentru „Kramer vs. Kramer” si „Apocalypse Now”, a murit vineri, la varsta de 81 de ani. A

- Lumea cinematografiei este in doliu, dupa ce o actrita care a jucat in filme celebre a murit la varsta de 46 de ani. Aceasta suferea de cancer la stomac. Hiep Thi Le a fost o actrita de origine vietnameza care s-a facut cunoscuta la Hollywood, dupa ce a jucat in productii de un real succes Femeia a…

- Maria Politova, rusoaica care a participat la reality show-ul "Dom-2" a fost gasita moarta, inghețata, in curtea vilei luxoase a bunicului sau, dintr-o suburbie a Moscovei.Mariei Politova s-a stins din viața misterios la varsta de doar 30 de ani.

- Teatrul romanesc este din nou in doliu, dupa ce a incetat din viața, la varsta de 74 de ani, Gelu Zaharia, unul dintre cei mai iubiți actori de la Teatrul Național din Iași.Anunțul a fost facut public de fiul actorului, Rareș Zaharia. "Ne-a parasit Gelu Zaharia, indragitul și neprețuitul…

- Warrel Dane, solistul trupelor Nevermore si Sanctuary, s-a stins din viata la doar 56 de ani. Teribila veste i-a luat prin surprindere pe fanii indragitului cantaret. Artistul a murit din cauza unui atac de cord. A

- Simon Dickie, dublu campion olimpic la canotaj, a murit la varsta de 66 de ani, in urma unui accident stupid, informeaza romaniatv.net. Acesta a cazut de la etajul 3 al apartamentului in care locuia. A

- Doliu imens in lumea politica de peste granita! Primul presedinte al Parlamentului Republicii Moldova, Alexandru Mosanu, a murit azi, la varsta de 85 de ani. Politicianul s-a stins in apartamentul sau din cartierul Telecentru al capitalei.

- Oana Zavoranu si Alex Ashraf au trecut prin momente de durere, dupa ce mama palestinianului, in varsta de 47 de ani, s-a stins din viata. Oana Zavoranu si Alex Ashraf au preferat sa nu spuna nimic nimanui. Vedeta nu a dezvaluit cand a avut loc tragicul eveniment, insa a precizat ca in memoria soacrei…

- Lumea presei din Romania e in stare de soc. Un cunoscut jurnalist roman a incetat din viata. Este vorba despre Dan Papij, jurnalist la sectia “Investigatii” a Evenimentului zilei. Acesta avea 67 de ani.Citeste si: Borcea, acuzat de magistrati ca si-a FOLOSIT copiii.Cum au motivat judecatorii…

- Actrita Stela Popescu a murit la varsta de 81 de ani. Aceasta fost gasita decedata de un membru al familiei, la domiciliul actritei, scrie presa de peste Prut.Stela Popescu s-a nascut intr-o familie de invațatori modești.

- Actorul, producatorul si scriitorul german Peter Berling, cunoscut pentru rolurile interpretate intr-o serie de filme de referinta din cinematografia mondiala, precum "The Name of the Rose", "The Last Temptation of Christ" si "Gangs of New York", a murit la varsta de 83 de ani, au confirmat miercuri…

- Alex de la Caracal si-a anuntat prietenii virtuali ca in noaptea trecuta a incetat din viata Denis Oprea, cunoscut in lumea manelistilor drept Ernest Edwards, scrie cancan.ro. Cantaretul avea numai 28 de ani. Citeste si Gigi Becali, noi contre cu Anamaria Prodan. "Confunda persoanele!"…

- Durere mare in lumea manelelor! S-a stins din viata in urma cu cateva ore, la numai 28 de ani. Alex de la Caracal si-a anuntat prietenii virtuali ca in noaptea trecuta a incetat din viata Denis Oprea, cunoscut in lumea manelistilor drept Ernest Edwards. Cantaretul avea numai 28 de ani. ”Cu durere in…

- Autoarea “Codului bunelor maniere astazi”, Aurelia Marinescu, a incetat din viata in cursul zilei de marti. Tristul anunt a fost facut de Editura Humanitas, pe pagina oficiala de Facebook. A

- Lumea sportului alb primeste o veste cumplita, la inceput de saptamana. Jana Novotna -o mare campioana, al carei nume este binecunoscut romanilor care urmaresc competitiile de tenis – a cedat in lupta cu o boala cumplita – cancerul. Jana Novotna a pierit la doar o luna de cand implinise 49 de ani. Fosta…

- Jucatoarea ceha de tenis Jana Novotna, castigatoare a editiei din 1998 a turneului de la Wimbledon, a decedat, duminica, la varsta de 49 de ani, a anuntat site-ul oficial al WTA, citat de News.ro.

- De peste hotare au fost anuntate vesti triste! O noua legenda a muzicii rock a murit. Malcolm Young, chitaristul trupei AC/DC, si unul dintre fondatorii trupei, a incetat din viata la 64 de ani.

- Actorul Keith Barron a murit la varsta de 83 de ani, anunta agentul acestuia. Britanicul, renumit pentru rolurile sale din serialele "Doctor Who" si "Duty Free", s-a stins dupa o scurta suferinta

- Schiorul francez David Poisson a încetat din viata, luni, dupa ce a cazut la un antrenament în Canada. Potrivit federatiei franceze, sportivul a cazut în timpul unui antrenament de coborâre în statiunea canadiana Nakiska, scrie port24.lefigaro.fr. Poisson…

- Dupa decesele lui Chris Cornell, solistul trupei Soundgarden, si Chester Bennington, solistul formatiei Linkin Park, lumea rock-ului este zguduita de o noua veste tragica. Chuck Mosley, fost solist al trupei...

- Este durere mare in lumea cinematografica. Actorul John Hillerman, care a jucat rolul Higgins in serialul de televiziune "Magnum" și a aparut in "Chinatown" al lui Roman Polanski, a murit la varsta de 84 de ani, a anunțat agentul sau, conform Agerpres.

- Cunoscutul bucatar italian Antonio Carluccio a murit la vârsta de 80 de ani, miercuri. El deținea un cunoscut lanț de restaurante pe care l-a înființat în Marea Britanie și participa constant la show-uri de televiziune culinare.

- Karin Dor a murit, la 79 de ani, intr-un azil din Munich. Actrita a fost cunoscuta pentru rolul superbei Helga Brandt, din „You Only Live Twice”, care il seduce pe James Bond. Fiul sau, Andreas Renell, a fost cel care a dat trista veste

- Socrul Celiei a murit in urma unor complicatii renale aparute subit. Barbatul avea 58 de ani. Vedeta și socrul ei aveau o relație foarte apropiata. "Da, este adevarat. Am pierdut un om minunat! Mereu am spus ca am niște socri extraordinari, tata socru era un om cu o inima mare, un om așa bun…

- Mai exact, de ceva vreme, tot circula in public informații ca, de fapt, Denisa nu ar fi avut cancer hepatic și ca problemele ei vin de mult mai multa vreme, de caxnd s-ar fi descoperit ca avea cancer ovarian care a metastazat, scrie spynews.ro. Iar acest lucru i-a revoltat pe cei din familia cantareței.…

- Un elicopter care transporta un prinț saudit de rang inalt și alți oficiali guvernamentali s-a prabușit duminica in sudul regatului, ucigandu-i pe cei opt oameni de la bord, potrivit Bloomberg. Ministerul de Interne al Arabiei Saudite a declarat, luni, ca prabușirea s-a produs in provincia Asir din…

- Sute de oameni sunt in doliu si au suferit un soc, dupa ce au aflat ca una dintre artistele lor preferate a incetat din viata. Vedeta era una dintre cele mai apreciate vloggerite datorita vocii sale incredibile, a murit. Ea a murit in New York cu doua saptamani inainte de-a implini 17 ani.

- Jurnalista Silvia Iosif a murit la 42 de ani dupa ce un timp s-a luptat cu boala crunta. Familia și prietenii sunt in stare de șoc. Silvia Iosif a murit rapusa de o boala grea. Conform observatorulbuzoian.ro, jurnalista suferea de o afectiune grava a ficatului. Jurnalista Silvia Iosif a murit intr-un…

- Gabriela Cristea e foarte curajoasa! De cand a devenit mamica, vedeta este si mai activa pe retelele de socializare, unde posteaza mereu fotografii cu ea si cu micuta. Recent, prezentatoarea a s-a pozat nemachiata, inainte de a o alapta pe bebelusa Victoria Bella Margot, iar fanii brunetei au reactionat…

- Catalin Botezatu nu este implicat in nicio relatie, insa, in urma cu ceva timp, si-a amintit de perioada in care era adolescent si se indragostea des. Vedeta a vorbit despre prima sa iubire, care a fost rapusa de o boala necrutatoare. A

- Tanarul, cunoscut in lumea virtuala drept Pablo, a ajuns la spital cu o infecție, care s-a raspandit in tot corpul. A murit inainte ca medicii sa-i mai poata prelungi zilele. A murit sambata pe patul unui spital din Iași. Din primele informații, a ajuns la spital cu o infecție, dar din pacate,…

- George Young a atins celebritatea in anii 1960 in calitate de chitarist al grupului Sydney The Easybeats. Acesta ramane in amintirea oamenilor pentru contribuția sa la emergența trupei AC/DC, pentru care a produs numeroase albume precum 'High Voltage', 'Dirty Deeds Done Dirt Cheap' sau 'Let…

- Muzicianul australian George Young, cunoscut ca 39;mentor 39; trupei AC DC, a murit la 70 de ani, potrivit unui anunt difuzat luni de legendara trupa de hard rock, citat luni de AFP.Nascut la Glasgow, George Young a emigrat in adolescenta impreuna cu familia sa in Australia si a atins celebritatea in…

- Este doliu in lumea filmului din Statele Unite, dupa ce un actor care a jucat in filmul "Twin Peaks" s-a stins din viata. Starul american avea probleme de sanatate si era de cateva zile internat intr-un spital. Decesul a survenit din cauza unei sangerari interne si complicatii cardiace, potrivit Variety.

- Cântaretul canadian Gord Downie, liderul trupei rock Tragically Hip a decedat, potrivit unui comunicat al familiei, informeaza miercuri Reuters. Artistul, în vârsta de 53 de ani, care fusese diagnosticat cu cancer cerebral în decembrie 2015, a murit marti noaptea,…