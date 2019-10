Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit site-ului ziaristii.com insa, mama baiatului, de profesie medic psiholog, s-a enervat din cauza celor care au mediatizat acest caz si a avut o postare dura pe contul ei de Facebook. La cateva ore dupa postarea mesajului de mai jos, profilul Gabrielei Iorgulescu a devenit invizibil pe Facebook.…

- "Este dreptul lor sa creada ca este in viata. IML trebuia sa le dea celor de la DIICOT un certificat de deces, iar DIICOT sa ceara actele pe baza unui raport de autopsie. Dar care autopsie? Ce parinte nu ar crede ca este in viata, atat timp ca nu sunt alte probe? Ei nu vor sa dea buletinul, ca sa…

- Inainte sa plece in concediu, Nicolae Robu spunea, pentru TION, ca devine un candidat serios pentru anul 2020, astfel ca a luat decizia sa nu mai posteze pe Facebook lucruri care au legatura cu viața personala. Aceasta, cu toate ca se cataloga drept un primar excentric, care și-a facut un…

- Actrița Mirela Oprișor, care i-a dat viața personajului Aspirina din Las Fierbinți, a povestit despre viața sa. Lucrurile pe care le-a marturisit vedeta i-au emoționat pe fani din prima clipa. Care a fost perioada cea mai grea prin care a trecut și cum a ajuns sa fie ce este astazi? Aspirina din Las…

- Medicul Alina Martau, de la UPU Pitești, susține ca peste 150 de oameni se prezinta in fiecare zi la o unitate de primiri urgența, iar cele 5-6 minute alocate unui pacient afecteaza decizia medicala. De asemenea, cadrul medical atrage atenția ca sanatatea personalului este afectata de stresul și de…

- O fata de 19 ani, scriitoare, a fost inghitita de mare zilele trecute. Desi a fost scoasa din valuri si a fost transportata la spital, ea s-a stins. Andra Elena Mirza era nepoata scriitorului si jurnalistului Viorel Ilisoi, care a postat cateva randuri tulburatoare pe pagina lui de Facebook. „Andra…

- O tanara dansatoare credea ca este doar obosita și stresata și ca din aceasta cauza are și dureri abdominale. Dupa puțin timp a aflat ca sufera de cancer cervical in stare avansata. Zoe Sargent, in varsta de 30 de ani din Marea Britanie, a fost transportata de urgența la spital cand a inceput sa sangereze…

- O scrisoare deschisa a fost postata de catre medicul estetician Adina Alberts. Pe pagina sa de Facebook, celebra doctorița vorbește despre o ipoteza la care și alții s-au gandit: cea conform careia Luiza și Alexandra, fetele disparute in Caracal, ar fi inca in viața și deja departe de Romania.