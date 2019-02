Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Varșovia si-a anulat participarea la o reuniune a Grupului de la Visegrad, programata sa se desfasoare in Israel ieri si astazi, dupa ce șeful executivului israelian, Benjamin Netanyahu, a dat...

- O reuniune a Grupului de la Visegrad (Cehia, Polonia, Slovacia și Ungaria), care trebuia sa inceapa luni in Israel, a fost anulata in urma retragerii Poloniei pe fondul unor afirmații facute de premierul israelian Benjamin Netanyahu, relateaza site-ul EUObserver.com In urma anularii summitului,…

- Noul ministru israelian de externe a provocat un neobișnuit conflict diplomatic intre țara sa și Polonia. Israel Katz a declarat intr-un interviu ca polonezii au colaborat cu naziștii in Al Doilea Razboi Mondial și i-a acuzat de antisemitism.

- Reuniunea grupului de la Visegrad din Israel a fost anulata dupa ce Polonia s-a retras in urma escaladarii unei dispute dintre cele doua tari privind rolul Poloniei in Al Doilea Razboi Mondial si va fi inlocu...

- Acest fenomen, care pare a fi ireversibil, este unul extrem de periculos. Asta au stabilit specialiștii Uniunii Europene.Schimbarile climatice reprezinta "o amenintare existentiala" pentru toate tarile, avertizeaza ministrii de Externe ai tarilor Uniunii Europene, pledand pentru masuri de…

- Ambasadorul Rusiei la Chisinau, Oleg Vasnetov, a fost convocat miercuri la sediul Ministerului de Externe al Republicii Moldova, unde i-a fost inmanata o nota de protest in legatura cu tergiversarea acordarii...

- Ministerul de Externe de la Oslo a anuntat luni ca va expulza un consul polonez care a intrat in conflict cu oficialii norvegieni pe tema unor cazuri in care cetateni polonezi contestau decizii ale Barnevernet, serviciul de protectie a copilului din Norvegia, informeaza Polish Press Agency (PAP).

- Albania a anunțat miercuri ca ambasadorul Iranului la Tirana și un alt diplomat iranian au fost expulzați pentru ca ar fi fost implicați in acțiuni ilegale, aparent decizia avand legatura cu o presupusa tentativa de a ataca echipa de fotbal a Israelului, potrivit cotidianului Times of Israel.…