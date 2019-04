Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Iordache s-a întrunit miercuri pentru a a opera modificarile la codurile penale. La ședința participa și ministrul Tudorel Toader, caruia dintr-un început, Florin Iordache i-a spus ca e neinvitat și i-a amintit ca Guvernul a avut la dispoziție patru luni sa rezolve problema în…

- Euro s-a scumpit, în medie cu 40 de bani, iar dolarul cu 25, în ultima saptamâna. Astazi, de exemplu, la majoritatea bancilor, valuta europeana a costat mai mult de 20 de lei. Expertii economici nu-si pot explica deprecierea leului, în conditiile în care cursul oficial…

- Statele Unite au reafirmat miercuri ca sanctiunile pe care le-au impus Rusiei vor ramane in vigoare pana cand Moscova va "preda controlul Crimeei Ucrainei", la aproape cinci ani de la anexarea peninsulei, relateaza AFP. "In urma cu cinci ani, ocuparea Peninsulei ucrainene Crimeea de catre…

- ​Ministerul Finanțelor Publice (MFP) vrea sa împrmute, în februarie, peste 2,1 miliarde lei de pe piața interna dupa ce saptamâna trecuta ministrul Eugen Teodorovici a spus ca a dat dispoziție sa nu se mai împrumute în piața. A fsot suparat pe faptul ca în ianuarie,…

- Actorul american Kristoff St. John, celebru pentru rolul din serialul de succes "Tanar și neliniștit/ Young and Restless", a fost descoperit mort, duminica, in locuința sa din San Fernando Valley, potrivit tmz.com, potrivit mediafax.Citește și: Atomica a fost lansata! Ce vrea sa elimine Guvernul…

- Guvernul va discuta, vineri, un proiect de hotarare care stabilește decontarea cheltuielilor de cazare pentru vicepremieri, miniștri și miniștri delegați care folosesc locuințele administrate de RA-APPS, intr-un plafon maxim anual de 55.000 lei, potrovit mediafax.ro.Citește și: Jens Stoltenberg,…

- Guvernul de la Varsovia il va mentine la post pe consulul sau la Oslo pana la expirarea mandatului, a indicat miercuri ambasada Poloniei in Norvegia, dupa ce autoritatile norvegiene cerusera rechemarea diplomatului pentru 'comportament inacceptabil', transmite AFP, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Simona Halep a fost surprinsa mergand cu autobuzul spre complexul de la Australian Open, in conditiile in care alti sportivi de top pun conditii care de care mai ciudate pentru a avea parte de confortul dorit. Simona Halep - Venus Williams in turul al treilea la Australian Open. Cand si de…