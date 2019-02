Stiri pe aceeasi tema

- Pe mai bine de 80 de morminte dintr-un cimitir evreiesc cin Alsacia au fost desenate zvastici albastre si galbene. Cimitirul este situat intr-o localitate de aproximativ 800 de locuitori, din apropiere de Strasbourg.

- Cel puțin 20.000 de francezi s-au adunat marți seara in Place de la Republique din Paris pentru a spune NU urii impotriva evreilor, pentru a condamna multiplicarea actelor de antisemitism in Hexagon, ilustrat in aceeași zi prin descoperirea a cel puțin 96 morminte evreiesti profanate intr-un cimitir…

- Presedintele francez Emmanuel Macron s-a angajat marti sa actioneze, sa legifereze si 'sa pedepseasca', la sosirea sa la cimitirul din Quatzenheim, in estul Frantei, unde 96 de morminte evreiesti au fost acoperite de zvastici, relateaza AFP. "Vom lua masuri, vom adopta legi si vom pedepsi",…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a facut sambata o vizita trupelor franceze desfasurate in Ciad, ocazie cu care a laudat succesul misiunii antiteroriste regionale, Operatiunea Barkhane, aflata sub comanda lor, relateaza duminica agentia DPA preluata de Agerpres. Franta are aproximativ…

- ”Am aflat cu profunda indignare despre tragicul atac armat care a avut loc in seara zilei de 11 decembrie 2018 in centrul orasului Strasbourg, soldat cu pierderi de vieti omenesti si raniti. Doresc sa transmit, in numele poporului roman si al meu personal, condoleante familiilor indoliate si insanatosire…

- "Monitorizam indeaproape noile masuri potentiale care au fost anuntate, dar nu putem comenta inainte ca ele sa fie detaliate corespunzator", a declarat Valdis Dombrovskis in fata parlamentarilor europeni, reuniti in sesiune plenara la Strasbourg. Remarcile sale au fost facute in contextul in care…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a admis, luni seara, ca exista o stare de nemultumire impartasita de numerosi cetateni, dar a denuntat comportamentul „iresponsabil” al protestatarilor violenti si a decretat „starea de urgenta economica si sociala”. Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a admis,…

- "Nu, dar o sa le vad, cum se spune, first hand probabil", a spus Iohannis, intrebat de un jurnalist daca a vazut violentele de la Paris. El a subliniat ca nu doreste sa comenteze aceste violente si nici daca se asteapta la o reactie la nivel european ca in cazul Romaniei, dupa manifestatia…