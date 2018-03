Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump a anuntat marti ca Rex Tillerson a fost inlocuit la conducerea Departamentului de Stat de catre Mike Pompeo, pana in prezent directorul CIA, informeaza agentiile internationale de presa.

- Comisia Europeana (CE) a deschis o investigatie aprofundata pentru a evalua daca diferitele masuri de sprijin public acordate de autoritatile romane producatorului de energie ''Complexul Energetic Hunedoara'' sunt conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat acordate intreprinderilor aflate…

- Tudor Chirila a reactionat dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca nu va solicita o opinie a Comisiei de la Venetia cu privire la modificarea legilor justitiei.Artistul il critica pe seful statului petru decizia sa, aratand ca ceea ce nu ia in calcul seful statului este dorinta judecatorilor…

- Votul pentru alegerea noii conduceri a PSD s-a terminat. Potrivit ultimelor informatii, premierul Viorica Dancila a fost aleasa in functia de presedinte executiv al partidului, iar Marian Neacsu a fost desemnat secretar general. La aceasta ora continua numararea voturilor pentru functiile de vicepresedinti.…

- Alegeri in PSD | Stefanescu: Candidez pentru secretar general in conditiile in care nu stiu daca pot intra in sala Codrin Stefanescu a anuntat joi ca va candida pentru functia de secretar general al PSD, in conditiile in care nu stie daca va putea intra in Sala Palatului, acolo unde va avea loc…

- Parlamentul European (PE) va dezbate luni controversata decizie a presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, de a-l promova pe seful sau de cabinet, Martin Selmayr, in postul de secretar general al executivului comunitar, a anuntat miercuri grupul Verzilor din PE, citat de AFP. 'La solicitarea…

- Comisia Europeana va nominaliza miercuri sapte tari pentru masuri fiscale care afecteaza echitatea pietei unice, a anuntat marti comisarul european Pierre Moscovici, citat de AFP. "Pentru prima oara, Comisia insista asupra problemei planificarii fiscale agresive in cele sapte tari: Belgia, Cipru,…

- Lovitura grea pentru actualul secretar general adjunct al PSD! Codrin Ștefanescu va ramane fara functie in partid, ca urmare a deciziei ultimului CEX al PSD."Vor fi la vot in congres urmatoarele functii: presedinte executiv, secretar general, vicepresedinti: 8 barbati, 8 femei pe zonele geografice",…

- In data de 27 februarie, ora 12:00, a avut loc prima sedinta a Comisiei parlamentare de ancheta a Senatului si Camerei Deputatilor pentru verificarea activitatii Directorului Serviciului de Protectie si Paza / Pahonțu Lucian-Silvan, a modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat instituția…

- Grupurile EELV (ecologisti) si GUE (stanga radicala) cer intr-o scrisoare adresata celorlalte grupuri politice din Parlamentul European declansarea unei "anchete oficiale" in cadrul Comisiei de control bugetar cu privire la numirea influentului Martin Selmayr, un german in varsta de 47 de ani.…

- Romania intra in Schengen ”pana in 2019” Viorica Dancila Premierul Viorica Dancila a declarat, într-un interviu televizat, ca presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a asigurat-o ca pâna la preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene, în anul 2019, România…

- Iohannis, despre procedura de revocare: Doar presedintele poate decide Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, intrebat fiind daca are obligatia sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi, ca legea prevede ca e chestiune de oportunitate politica si ca decizia este la seful statului. "Am auzit…

- „Pot confirma ca problema domniei legii și a luptei impotriva corupției a fost adusa in discuție in cadrul intalnirii de catre Donald Tusk”, a declarat pentru Digi24 , Preben Aamann, purtatorul de cuvant al președintelui Consiliului European. Intalnirea cu Donald Tusk a fost singura care nu a fost…

- La scurt timp dupa un raport devastator, in care acuza progresele limitate in prevenirea coruptiei parlamentarilor, judecatorilor si procurorilor, GRECO intervine in scandalul pe Legile Justitiei. Reprezentantii grupului statelor impotriva coruptiei s-au intalnit, joi, cu membrii Comisiei speciale…

- Comisia Europeana urmareste atent si cu mare interes ceea ce se intampla in Romania. A spus-o presedintele Comisiei, Jean Claude Juncker dupa intalnirea cu premierul Viorica Dancila. Oficialul european a precizat si ca nu este in mod deosebit ingrijorat in privinta Romaniei, dar nu s-a putut abtine…

- Intrebat in conferinta de presa de la finalul intrevederii care au fost concret discutiile cu premierul Viorica Dancila in ceea ce priveste Justitia si statul de drept din Romania si care au fost asigurarile din partea prim-ministrului roman ca nu vor exista derapaje tocmai pentru ca MCV sa fie ridicat…

- Presedintele Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker l-a numit miercuri pe directorul sau de cabinet, germanul Martin Selmayr, in postul de secretar general al CE, functia de cel mai inalt rang in cadrul administratiei institutiei, relateaza AFP.

- Laura Codruța Koveși, procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, a vorbit cu jurnaliștii publicației americane Financial Times despre atacurile la adresa sa din ultima perioada și i-a atacat pe cei care o critica spunand ca adevarata lor intenție este blocarea sistemului de justiție din Romania.…

- Mare zarva se face pe seama unei declarații a premierei Dancila care și-a exprimat, de fapt, ingrijorarea fața de starea de sanatate a unor europarlamentari romani. In calitatea sa de fosta colega este foarte probabil ca doamna Dancila sa fi sesizat niște simptome specifice autismului și, inainte…

- Politicile familiale promovate de Guvernul Republicii Moldova au contribuit la diminuarea abandonului copiilor și reîntregirea familiilor. Opinia aparține deputatului Valentina Buliga și a fost exprimata în cadrul unui interviul realizat de jurnalista radio Sputnik Moldova Maria Dimineț.…

- Strategia publicata marti este, potrivit MAE, un 'document programatic asteptat atat de catre partenerii din regiune, cat si de statele membre ale Uniunii Europene, care evidentiaza cu claritate rolul politicii de extindere in atingerea obiectivului de consolidare a Uniunii Europene si a vecinatatii…

- Comisia Europeana reactioneaza dupa acuzatiile liderului PSD, Liviu Dragnea, si anunta ca Jean-Claude Juncker „apreciaza in mod deoebit” activitatea Angelei Cristea, sefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, potivit EurActiv.ro.

- Cursa la succesiunea lui Jean-Claude Juncker la conducerea Comisei Europene (CE) a fost lansata deja - in culise -, insa cei 28 sunt inca departe de a fi de acord asupra regulilor jocului, scrie AFP, conform news.ro.Intre posibilii candidati la inlocuirea luxemburghezului in toamna lui 2019,…

- Testele vor ingloba compozitia unui cos comun de produse, care sunt comercializate in majoritatea statelor membre si vor include testari chimice si senzoriale. Obiectivul este ca primele rezultate sa fie prezentate pana la sfarsitul acestui an, se arata in comunicatul Comisiei Europene. La teste…

- Seful statului a facut aceasta declaratie, la o conferinta de presa comuna cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in contextul in care a vorbit de propunerile de modificare a Legilor Justitiei."Nu pornesc de la premisa ca modificarea acestor legi va duce automat la o complicare…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la Bruxelles, ca Romania este o tara pro-europeana si ca asa va ramane, adaugand ca in timpul Presedintiei Consiliului Uniunii, tara noastra va contribui la constructia unui viitor foarte bun pentru UE. „Am discutat insa si mult despre viitorul…

- Seful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, miercuri, intr-o conferinta comuna cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, ca este "foarte bine informat" in privinta chestiunilor legate de statul de drept si ca are "un dialog civilizat" cu Executivul de la Bucuresti. El a raspuns…

- Comisia Europeana si presedintele Jean-Claude Juncker au fost, "din capul locului", pentru acceptarea Romaniei in Spatiul Schengen, a declarat, miercuri, la Bruxelles, presedintele Klaus Iohannis. Seful statului a facut aceasta declaratie, la o conferinta de presa comuna cu presedintele…

- "Inainte de toate, e important de precizat ca Romania a fost inclusa de catre Comisia Europeana intr-un grup de noua tari care incalca normele de calitate a aerului. Intr-o comunicare oficiala de ieri, purtatorul de cuvant al Comisiei a transmis ultimul avertisment inainte de aplicarea sanctiunii financiare.…

- Presedintele Klaus Iohannis se intalnește, miercuri, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Un subiect important pe agenda discuțiilor va fi situatia din Romania referitoare la modificarile aduse cadrului legislativ…

- Presedintele Klaus Iohannis se va intalni, miercuri, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk.Seful statului se va intalni mai intai cu Jean-Claude Juncker, dupa care are programata o intrevedere cu membrii Colegiului…

- Potrivit agendei prezentate de Comisia Europeana, pe 31 ianuarie va avea loc o conferinta de presa comuna a presedintelui Klaus Iohannis cu Jean-Claude Juncker.Klaus Iohannis va participa si la reuniunea Colegiului Comisarilor UE, precum si la un dineu de lucru, afirma surse citate de Agenzia…

- Senatorul Traian Basescu, liderul PMP, a declarat miercuri, într-o interventie la televiziune de știri, ca în acest moment "Comisia Europeana bate câmpii", referitor la scrisoarea semnata de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si de prim-vicepresedinte…

- Oficialii europeni sunt cu ochii pe modificarile aduse in Parlament Legilor Justitiei. Jean Claude Juncker si prim-vicepresedintele Timmermans au ales sa dea publicitatii un mesaj comun prin care transmit ca “urmaresc cu preocupare cele mai recente evolutii din Romania”. Oficialii Comisiei Europene…

- Comisia Europeana lanseaza, miercuri, un apel la adresa Parlamentului Romaniei, printr-o declaratie comuna sustinuta de presedintele CE, Jean Claude Juncker, si de vicepresedintele Comisiei, Frans Timmermans. „Comisia face apel...

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega a criticat Comisia Europeana pe tema prevenirii și combaterii traficului ilegal de persoane pe Marea Neagra. Europarlamentarul anunța ca a adresat o intrebare oficiala Comisiei pe aceasta tema dar ca instituția ”in dulcele-i stil caracteristic, a oferit un…

- Ioana Andreea Lambru a fost numita in functia de secretar general al Guvernului Ioana Andreea Lambru a fost numita in functia de secretar general al Guvernului, printr-o decizie semnata de premierul Mihai Tudose, publicata marti in Monitorul Oficial. Aceasta detinea functia de secretar general adjunct…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a reiterat marti seara, la Bruxelles, pozitia Varsoviei cu privire la sistemul de distribuire a migrantilor în interiorul Uniunii Europene pe baza unor cote obligatorii, transmite PAP. Seful executivului polonez l-a informat pe presedintele Comisiei Europene,…

- Comisia Europeana propune ca perioada de tranzitie post-Brexit care va urma iesirii Marii Britanii din UE pe 29 martie 2019 sa se incheie la 31 decembrie 2020, potrivit directivelor de negociere ale Comisiei publicate miercuri, relateaza AFP si Reuters. 'Dispozitiile privind perioada…

- Comisia Europeana intervine in dezbaterea pe marginea legilor justitiei si a modificarii codului penal si a codului de procedura penala. Intr-un raspuns pentru TVR, Comisia Europeana solicita autoritatilor romane sa respecte recomandarile din MCV, inclusiv sa solicite opinia Comisiei de la Venetia."Comisia…