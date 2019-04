LUMEA AZI Brexitul reaprinde conflictul nord irlandez

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a susținut, în cadrul Consiliului European, amânarea Brexit-ului pâna la data de 31 octombrie, pentru ca Parlamentul de la Londra sa aiba ragazul necesar sa adopte acordul și pentru a evita astfel o retragere haotica a Regatului Unit din Uniunea Europeana,…

- Zeci de mii de oameni care se opun retragerii Marii Britanii de la Uniunea Europeana s-au adunat sambata pentru a marsalui prin centrul Londrei, cerand un nou referendum, relateaza Reuters.Dupa trei ani de dezbateri, inca nu se știe cum, cand sau chiar daca Brexitul se va intampla, pe masura…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat urmarește permanent evoluțiile legate de procesul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeana – Brexit, cu scopul de a pregati mediul de afaceri pentru orice posibil scenariu care s-ar putea concretiza…

- Premierul britanic, Theresa May, are in vedere un plan conform caruia iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana ar fi amanata cu pana la doua luni, a relatatat Telegraph duminica, conform Reuters. Oficialii guvernului britanic au elaborat o serie de optiuni care au circulat in weekend si care includ…

- Viceprim-ministrul irlandez Simon Coveney a exprimat luni, la Bruxelles, 'frustrarea' guvernului sau in urma incapacitatii Marii Britanii de a ratifica un acord pentru o iesire ordonata din Uniunea Europeana, transmite AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Atac de ultim moment al lui Traian…

- Premierul britanic Theresa May va calatori joi la Bruxelles, unde va discuta cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a informat marti purtatorul de cuvant al Executivului UE. Premierul britanic Theresa May a afirmat ca doreste sa obtina de la UE anumite schimbari ale conditiilor…

- Theresa May doreste redeschiderea negocierilor asupra acordului privind Brexitul incheiat la sfarsitul anului trecut cu Uniunea Europeana, a indicat marti purtatorul de cuvant al premierului britanic. "Marea Britanie continuă să creadă că este absolut în interesul ei să…

- Uniunea Europeana a transmis prim-ministrului britanic Theresa May ca un plan de rezerva care sa rezolve problema granitei dintre Republica Irlandeza si Irlanda de Nord va trebui, obligatoriu, sa fie inclus in orice fel de acord de Brexit. Mesajul Uniunii cu privire la asa-numitul „backstop" a venit…