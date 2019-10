Stiri pe aceeasi tema

- Theodor Paleologu a postat un mesaj ironic, pe pagina personala de Facebook, la adresa contracandidaților la Președinție, Viorica Dancila și Dan Barna, care se pregatesc sa plece in Statele Unite. Paleologu le ureaza celor doi, drum bun și o ședere prelungita, afirmand ca de ramanand departe de țara,…

- Autor: Jakob van Eriksson Astazi, puțini iși mai dau seama ca dupa Al Doilea Razboi Mondial și pana in 1989-1991, la prabușirea sistemului comunist din Europa Rasariteana, lumea intreaga era sa fie distrusa de mai multe ori, așa-numitul „Razboi Rece” (in fapt, un conflict ideologic cu permanente consecințe…

- La 30 de ani de la caderea Cortinei de Fier, premierul ungar Viktor Orban si cancelarul german Angela Merkel s-au intalnit luni, in Ungaria, pentru a comemora sfarsitul granitei dintre Europa comunista si tarile din Occident, relateaza AFP.

- Emil Boc a declarat, miercuri, în cadrul unei conferințe de presa ca, prin aceasta actiune, Primaria „va intra în rând cu lumea moderna din Occident”, care a trecut la eliminarea acestor produse din plastic. Acestea urmeaza a fi înlocuite cu materiale reciclabile.…

- Cancelarul german Angela Merkel se va deplasa in august la Budapesta pentru a marca 30 de ani de la o demonstratie care a contribuit la caderea Cortinei de Fier, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al premierului ungar Viktor Orban, relateaza DPA. Merkel si Orban vor celebra 'Picnicul…

- Actrita Maria Dragus face parte din generatia romanilor nascuti in Occident. A venit pe lume la Dresda, in 1994. Tatal tinerei a emigrat in Germania, inca din anii ‘80. Maria Dragus este una dintre cele mai promitatoare actrite din Germania.

- Pentru occidentali, Lech Walesa a fost simbolul rezistentei anticomuniste vreme de un deceniu. A condus Solidaritatea spre victoria in fata comunismului, fara sa fie vreun lider cu pretentii, ci un om simplu, cu idei indraznete, gesturi largi si vocea puternica.