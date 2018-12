Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Franța se pregatesc pentru un nou episod al manifestațiilor in centrul Parisului. De aceasta data, pe langa "vestele galbene" vor protesta liceeni, studenți, agricultori, lucratori de la ambulanța, iar transportatorii rutieri amenința cu o greva

- Popoarele lumii, mai ales cele din Europa Occidentala, devin tot mai nationaliste. Un sondaj facut recent in Franta arata motivele. 66% dintre ei spun ca securitatea tarii este in pericol din cauza migrantilor, 58% spun ca i...

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a debutat cu dreptul la Campionatul European de handbal feminin - EHF EURO 2018 din Franta, 31-28 (17-11) cu Cehia, sambata seara, la Brest, in Grupa D a...

- Presedintele francez Emmanuel Macron, aflat duminica la Berlin, a cerut Germaniei sa deschida impreuna cu Franta o "noua etapa" in constructia europeana pentru a impiedica lumea sa "alunece in haos" si pentru a garanta pacea, relateaza AFP, potrivit Agerpres."Europa si, in cadrul ei, cuplul…

- Statele Unite, Canada si Jamaica s-au calificat la Cupa Mondiala feminina de fotbal 2019, ce va fi organizata in Franta, dupa ultimele meciuri din Cupa CONCACAF (America de Nord, Centrala si Caraibe), incheiate miercuri, scrie agerpres.ro.

- Antoine Griezmann, campion mondial cu Franța și caștigator al Europa League cu Atletico Madrid, il nominalizeaza pe Kylian Mbappe drept urmatorul superstar al fotbalului. "Pentru mine a fost un an extraordinar. Am caștigat Cupa Mondiala, a fost o bucurie pe care nu o pot exprima in cuvinte. ...

- Presedintele Federatiei Romane de Handbal, Alexandru Dedu, a anuntat, ieri, intr-o conferinta de presa, ca obiectivul nationalei feminine la Campionatul European din Franta este clasarea pe unul dintre primele sase locuri. Selectionerul Martin Ambros considera ca perioada de pregatire urmatoare este…

- CFR a vandut 500 de bilete la un tren cu un singur vagon, pe ruta Mangalia-Constanța. Oamenii nu au lasat trenul sa porneasca din stație și au facut un scandal monstru. O parte dintre calatori au fost nevoiți sa plece cu alte mijloace de transport. Un echipaj de Poliție a fost chemat la fața locului…