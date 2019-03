Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu și-a anulat vizita pe care urma sa o efectueze in Maroc, țara araba din nordul Africii de religie predominant musulmana. dupa ce premierul Dancila a anunțat duminica, la Washington, ca va muta ambasada Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim. ”Vizita oficiala a președintelui…

- Vizita oficiala a președintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, in Regatul Maroc, care urma sa aiba loc in perioada 27-31 martie 2019, a fost amanata la solicitarea parții marocane, urmand a fi reprogramata pentru o perioada ulterioara, ce urmeaza a fi stabilita de comun acord, se arata intr-un…

- Iohannis: premierul a reusit sa puna pe butuci relatia cu lumea araba Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, luni, ca premierul Viorica Dancila a reusit sa puna pe 'butuci' relatia cu lumea araba, aratând ca Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei s-a simtit jignit de declaratiile acesteia si,…

- "Initial, eu am avut un program cam strans in seara asta. Trebuia sa merg repede de aici sa fiu gazda unui musafir important si drag, regele Iordaniei trebuia sa vina, dar datorita diletantismului dnei prim-ministru, care ne-a stricat relatia cu aceasta zona, nu mai este cazul. Regele Iordaniei s-a…

- Președintele Klaus Iohannis susține ca premierul Viorica Dancila a dat dovada de diletantism in momentul in care a anunțat in SUA ca se muta ambasada Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim. Iohannis a spus ca din acest motiv regele Iordaniei și-a anunlat vizita in Romania.”Eu astazi aveam un…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, reactioneaza la decizia Regelui Abdullah al Iordaniei de anulare a vizitei in Romaniei, decizie motivata de declaratiile premierului Dancila cu privire la mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim."Romania a avut intotdeauna o relatie foarte buna cu statele…

- Si daca o facea Lenin, era de salutat! Romania isi va muta Ambasada la Ierusalim. Cine se forteaza, civic, sa creada ca asta presupune cheltuieli cu transportarea portretelor oficiale ale lui Dragnea si a seriei de opere complete V. Dancila, de la Tel Aviv la Ierusalim, merita repartitia intr-un banc…

- Calin Popescu Tariceanu, președintele Senatului, a spus, intr-un mesaj pe Facebook, ca decizia privind candidatura sa la Presedintia Romaniei "nu se ia cand anunta propaganda altor state si presa care dezvolta astfel de manipulari". Tariceanu a mai vorbit și despre "o tendinta de implicare a unor factori…