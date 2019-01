Lumea este afectata de o "fragmentare" ingrijoratoare, in special din cauza relatiilor tensionate dintre Rusia, Statele Unite si China, a declarat joi, la Davos, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, relateaza AFP.



"Relatia dintre cele trei mari puteri mondiale, Rusia, Statele Unite si China, nu a functionat niciodata atat de rau ca in prezent", a declarat Antonio Guterres la Forumul Economic Mondial, vorbind despre o situatie "un pic haotica".



"Raporturile de forta devin din ce in ce mai putin clare", a adaugat secretarul general al ONU, cerand apararea principiului…