Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a murit, iar un altul este in stare grava, in urma unui incendiu in zona Ilford din estul Londrei, a anuntat Politia britanica, precizand ca doua persoane au fost deja reținute in acest...

- Philippe Cerboneschi, supranumit "Zdar", component al duoului francez Cassius, pionier al genului French Touch din muzica electronica, a murit la varsta de 50 de ani in urma unui accident, miercuri seara, la Paris,...

- Marele cineast italian Franco Zeffirelli a murit la varsta de 96 de ani, transmite sambata AFP care citeaza presa italiana, potrivit Agerpres.Regizorul a murit la resedinta sa de la marginea Romei.Franco Zeffirelli s a stins linistit dupa o lunga maladie care s a agravat in ultimele luni, anunta presa…

- Un bebeluș de cinci luni a murit miercuri, 22 mai, dupa ce a ramas inchis intr-o mașina aparținind unei gradinițe din Florida, SUA. Fetița a fost descoperita de mama sa in jurul orel 1:00, dupa ce aceasta a sunat la gradinița respectiva pentru a intreba de fiica sa. Una dintre angajatele gradiniței…

- Morgane Rolland, o fosta finalista la Miss Franta, a murit de Paste la doar 22 de ani. Tanara se plimba cu bicicleta, alaturi de un prieten, cand a fost lovita de un tractor.Cei doi tineri se plimbau cu bicicletele intr-o zona rurala de pe Valea Loarei.

- Un artist talentat și foarte apreciat in lumea intreaga s-a stins din viața. In presa de peste hotare a fost dezvaluita cauza morții, iar rudele, apropiații și fanii regretatului star au spus cate o rugaciune in memoria lui și au aprins candele pentru sufletul sau. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag…

- Cel puțin 28 de persoane au murit intr-un accident produs, miercuri seara, pe insula portugheza Madeira. Un autocar plin cu pasageri a cazut intr-o prapastie, anunța presa portugheza. Accidentul a avut loc in zona Canico de Baixo din Arhipelagul Madeira, iar autocarul care a cazut in prapastie transporta…