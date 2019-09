Stiri pe aceeasi tema

- Luna septembrie este una cumplita pentru familia Alexandrei Maceșanu. Dupa ce au trecut de prima zi de școala, eveniment la care ar fi trebuit sa fie prezenta și adolescenta disparuta la Caracal, urmeaza acum o zi și mai dificila: cea in care Alexandra ar fi implinit 16 ani.

- Clipe grele pentru colegii de clasa ai Alexandrei Maceșanu. Adolescenta pe care Gheorghe Dinca susține ca a ucis-o și al carei curaj a impresionat intega țara este inca in viața, cred colegii ei. „La inceput am crezut ca este o gluma. Este o persoana foarte pozitiva, sociabila, nu exista zi…

- Procurorul din Caracal, Cristian Ovidiu Popescu, care a stat pâna la ora 6 pentru a intra în casa lui Gheorghe Dinca, va fi pus sub învinuire de catre procurorii Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie, alaturi de trei politisti, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.…

- Procurorul-sef al DIICOT, Felix Banila, a afirmat marti ca nu poate fi exclusa varianta ca Luiza Melencu, fata de 18 ani disparuta in luna aprilie, sa fie in viata, avand in vedere ca rezultatele testelor ADN in cazul acesteia nu au fost concludente, informeaza AGERPRES . Intrebat, la venirea la CSM,…

- Anchetatorii din cazul crimelor din Caracal au ridicat, vineri, mașina lui Gheorghe Dinca. Autoturismul cu care le-a luat la ocazie pe Alexandra și Luiza va fi dus la expertizare. In timp ce mașina barbatului a fost ridicata și dusa spre expertizare al Draganești, in curtea casei lui Dinca se fac in…

- Un protest inițiat de colegii Alexandrei Maceșanu, adolescenta de 15 ani pe care Gheorghe Dinca a recunoscut ca a ucis-o, va avea loc miercuri dupa-amiaza in Caracal. Manifestanții se vor aduna in fața Primariei, de unde vor porni in marș spre sediul Poliției și apoi spre casa lui Gheorghe Dinca, barbatul…

- Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, Gheorghe Dinca, barbatul suspectat de uciderea Alexandrei Macesanu si a Mihaelei Luiza Melencu, ambele disparute din Caracal, a marturisit faptul ca in ”Casa groazei” s-au petrecut mai multe orori. Barbatul, care este principalul suspect in șocantul caz…