- Actorul, care a fost spitalizat miercuri dupa ce a suferit un atac vascular cerebral, a murit luni dimineata. Perry era cunoscut pentru rolul Dylan McKay din serialul produs de Fox, "Beverly Hills, 90210". Recent, el a jucat rolul Fred Andrews in serialul "Riverdale". Colegul lui Perry din "Beverly…

- Luke Perry a murit luni dimineata la Spitalul St. Joseph din Burbank, California. Potrivit reprezentantului sau, Perry i-a avut alaturi pe copiii sai, Jack si Sophie, pe logodnica Wendy Madison Bauer, fosta sotie Minnie Sharp, pe mama Ann Bennett, pe tata vitreg Steve Bennett, dar si pe fratele Tom…

