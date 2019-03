Luke Perry, interpretul lui Dylan din serialul Beverly Hills, a murit

Stiri pe aceeasi tema

- Actorul, care a fost spitalizat miercuri dupa ce a suferit un atac vascular cerebral, a murit luni dimineata. Perry era cunoscut pentru rolul Dylan McKay din serialul produs de Fox, "Beverly Hills, 90210". Recent, el a jucat rolul Fred Andrews in serialul "Riverdale". Colegul lui Perry din "Beverly…

- Actorul Luke Perry, unul dintre protagonistii serialului de televiziune "Beverly Hills, 90210", spitalizat de pe 27 februarie la Los Angeles dupa ce suferise un accident vascular cerebral (AVC), a murit luni, la vârsta de 52 de ani, în prezenta membrilor familiei sale, a confirmat…

- Luke Perry a murit luni dimineata la Spitalul St. Joseph din Burbank, California. Potrivit reprezentantului sau, Perry i-a avut alaturi pe copiii sai, Jack si Sophie, pe logodnica Wendy Madison Bauer, fosta sotie Minnie Sharp, pe mama Ann Bennett, pe tata vitreg Steve Bennett, dar si pe fratele Tom…

- Luke Perry a fost internat de urgența dupa ce a suferit un accident vascular cerebral in casa sa din Los Angeles. Paramedicii au raspuns, miercuri, la ora locala 09:40, la un apel din locuința actorului in varsta de 52 de ani. Perry, care in prezent se afla sedat, a devenit cunoscut datorita reolului…

- Paramedicii au raspuns miercuri la ora locala 9.40 a.m. la un apel din casa actorului din Sherman Oaks, L.A. Starea actorului, in varsta de 52 de ani, nu este cunoscuta. Miercuri, in aceeasi zi cu accidentul vascular cerebral, 20th Century Fox a anuntat ca Beverly Hills 90210 se va relua.…

- Luke Perry, interpretul lui Dylan din cunoscutul serial ''Beverly Hills 90210'', a fost spitalizat dupa ce a suferit un accident vascular cerebral in casa sa din Los Angeles, informeaza Daily Mail. Paramedicii au raspuns miercuri la ora locala 9.40 a.m. la un apel din casa…

- Renault si cel mai mare actionar al sau - statul francez - fac presiuni pentru ca Jean-Dominique Senard sa preia functia de presedinte al producatorului auto nipon, sustine FT. Senard a fost numit in ianuarie presedinte al al producatorului auto francez si se asteapta sa fie numit si presedinte al…

- Anamaria Ferentz, in varsta de 43 de ani, traiește de peste 10 ani in America, unde a incercat sa iși continue cariera muzicala. De ceva timp, vedeta traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de romanul Christopher Flores, in varsta de 32 de ani. Barbatul este din Galați, insa a parasit Romania…