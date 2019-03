Luke Perry, celebrul actor din serialul "Beverly Hills 90210", a murit!

Stiri pe aceeasi tema

- Actorul american Luke Perry, devenit celebru pentru rolul jucat in serialul "Beverly Hills, 90210", a decedat, afirma surse citate de presa internationala.In urma cu doar 5 zile, Perry a fost spitalizat, in urma unui acceident vascular cerebral. Paramedicii au raspuns unui apel cu privire…

