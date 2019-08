Stiri pe aceeasi tema

- Bolton este cel mai important oficial al SUA care s-a deplasat in ultimul an in Belarus, iar vizita lui ar putea irita Moscova, care considera in mod traditional aceasta fosta republica sovietica facand parte din sfera sa de influenta."In pofida intregului zgomot din jurul vizitei dumneavoastra,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca SUA sunt in prezent in masura sa desfasoare o noua racheta de croaziera cu lansare terestra in Romania si Polonia, un scenariu pe care il considera drept o amenintare la care Moscova trebuie sa reactioneze, informeaza Reuters. Pentagonul…

- Reprezentanti ai Statelor Unite ale Americii si Rusiei urmeaza sa se intalneasca miercuri la Geneva pentru a discuta despre principiul unui nou acord asupra armelor nucleare care ar putea eventual include si China, au declarat luni seara inalti reprezentanti ai administratiei de la Washington, citati…

- Jens Stoltenberg, secretarul general al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, a declarat, vineri, dupa o reuniune a Consiliului NATO-Rusia, ca scad tot mai mult șansele de a slava Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare (INF), informeaza site-ul de știri Politico citat de Mediafax."Trebuie…

- "N-am vazut niciun indiciu de vointa din partea Rusiei de a se conforma INF prin distrugerea acestor rachete inainte de 2 august, iar consecintele sunt extrem de grave in ce priveste controlul armamentelor", a declarat Stoltenberg in cadrul unei conferinte de presa, in finalul unui Consiliu NATO-Rusia.El…

- Tratatul INF, semnat de SUA si URSS in 1987, a interzis rachetele cu lansare de la sol capabile sa transporte focoase nucleare pe o distanta intre 500 si 5.500 de kilometri. In virtutea decretului care intra in vigoare de la semnarea sa, Rusia nu se mai conformeaza prevederilor tratatului. Decizia…

- Ministrul rus pentru Energie, Alexander Novak, a declarat în urma unei întâlniri avute luni cu omologul sau iranian, Bijan Zanganeh, ca Moscova este interesata de menținerea Teheranului ca jucator egal pe piața globala a Energiei, scrie Mediafax, citând Reuters. Statele…

- Moscova are termen pâna pe 2 august sa se conformeze tratatului privind armele nucleare intermediare (INF), altfel, vor fi date “raspunsuri”, a aratat marți secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Vor fi luate în calcul masuri de catre aliați în timpul reuniunii miniștrilor…