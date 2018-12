Stiri pe aceeasi tema

- ''Cartofi autentici, de maxima calitate. Si este adevarat ca provin din gradina de legume a presedintelui. In acest an am avut o recolta buna'', a anuntat Natalia Eismont la televiziunea belarusa. Fiecare sac contine diferite soiuri de cartofi, unele recomandate pentru fiert, altele pentru a fi transformate…

- Ca un adevarat Mos Craciun, seful statului belarus, Aleksandr Lukasenko nu a venit cu mana goala in vizita la omologful sau rus, Vladimir Putin, ci cu patru saci de cadouri. Interesant este ca in saci erau cartofi din gradina proprie a liderului de la Minsk pentru pentru liderul de la Kremlin.

- Intalnire tensionata intre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau belarus, Alexandr Lukasenko. Cei doi lideri de stat au discutat la Kremlin mai bine de patru ore un subiect sensibil pentru Minsk - preturile la petrol si produsele derivate, despre care anterior Lukasenko s-a

- Lukasenko a adaugat ca oficialii rusi nu s-au gandit la consecintele negative pe care le-ar avea anexarea Belarusului si a promis ca nu va lasa niciun alt stat sa incalce suveranitatea tarii sale. Mai multi oficiali rusi au sugerat ca problemele in relatia cu Belarusul ar putea fi solutionate prin…

- Compania președintelui american Donald Trump, ”Trump Organization”, care intenționa sa construiasca un zgarie-nori ”Trump Tower” la Moscova, avea in plan sa ofere liderului rus Vladimir Putin drept cadou un penthouse din cadrul acestui proiect imobiliar. Negocierile in acest sens s-au derulat pe parcurusl…

- Igor Dodon, presedintele Republicii Moldova, a catalogat drept "un succes" intrevederea pe care a avut-o miercuri cu omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, informeaza site-ul agentiei Tass.Citește și: SURSE - Clasarea in dosarul lui Iohannis a fost semnata de un alt procuror: confuzia lui…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu A inceput la fel cum incep cele mai multe dintre marile razboiaie ale lumii. Cu un pretext. De asta data, religios. Ucraina a pus capat celor 332 de ani de tutela religioasa a Moscovei. Putin a anunțat ca urmeaza cele mai grave consecințe. Și iata ca, la 11 noiembrie, Donețk…

- Președintele Moldovei Igor Dodon, aflat în vizita oficiala la Moscova, a declarat ca l-a convins pe liderul rus Vladimir Putin, sa declare anul 2019 &"Anul Republicii Moldova în Federația Rusa&", informeaza agenția TASS.