''Cartofi autentici, de maxima calitate. Si este adevarat ca provin din gradina de legume a presedintelui. In acest an am avut o recolta buna'', a anuntat Natalia Eismont la televiziunea belarusa. Fiecare sac contine diferite soiuri de cartofi, unele recomandate pentru fiert, altele pentru a fi transformate in piure, unele pentru cuptor si altele pentru prajit. Se pare ca Lukasenko l-a intrebat pe Putin ce si-ar dori de Anul Nou si liderul de la Kremlin i-ar fi spus ca doreste mostre din cele mai bune soiuri de cartof din Belarus.

I-a aratat cadoul la televizor

In imaginile prezentate…