Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocasul Luka Modric, jucatorul echipei Real Madrid si capitanul nationalei Croatiei, a fost declarat castigatorul trofeului ''Balonul de Aur'', pentru cel mai bun fotbalist din lume in 2018, luni seara, la Paris, in gala organizata de revista France Football. Modric, care a castigat…

- Mijlocasul croat al formatiei Real Madrid, Luka Modrici, a castigat Balonul de Aur, trofeu decernat la Grand Palais din Paris. El succede in clasament portughezului Cristiano Ronaldo, clasat pe locul doi in acest an. Locul trei a fost ocupat de francezul Antoine Griezmann.Modrici, in varsta…

- France Football va decerna, luni, de la ora 21:45, Balonul de Aur, trofeu ce recompenseaza cei mai buni fotbalisti si antrenori din lume in 2018. Festivitatea va avea loc la Grand Palais din Paris si va fi transmisa in peste 120 de tari.

- France Football va decerna, luni, Balonul de Aur, trofeu care recompenseaza cei mai buni fotbalisti si antrenori din lume in 2018, in cadrul unei ceremonii care va avea loc la Grand Palais din Paris.

- Presa spaniola a anuntat ieri ca mijlocasul croat al formatiei Real Madrid, Luka Modric, va castiga Balonul de Aur, trofeu ce va fi decernat la 3 decembrie. Conform postului spaniol de radio Onda Cero, Modrici va fi urmat de Cristiano Ronaldo, locul trei revenind francezului Antoine Griezmann. Ceremonia…

- Onda Cero, celebrul post radio, anunta ca Luka Modric va fi urmat de Cristiano Ronaldo, locul trei revenind francezului Antoine Griezmann. Ceremonia decernarii Balonului de Aur va avea loc la Grand Palais din Paris, pe 3 decembrie. Balonul de Aur 2018. Au fost dezvaluite numele celor…

- Conform postului spaniol de radio Onda Cero, Modrici va fi urmat de Cristiano Ronaldo, locul trei revenind francezului Antoine Griezmann. Ceremonia decernarii Balonului de Aur va avea loc la Grand Palais din Paris, la 3 decembrie.

- Preferatul lui Cosmin Contra a fost campionul mondial Antoine Griezmann, in timp ce Cristi Sapunaru l-a votat primul pe Cristiano Ronaldo. Dupa un an extraordinar, cu a 4-a sa Liga a Campionilor la Real Madrid și finala de Campionat Mondial cu naționala Croației, Luka Modrici a fost ales in ancheta…