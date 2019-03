Lujerului, persoană lovită de metrou. Intervenție de urgență UPDATE: Este vorba despre un barbat in varsta de 60 de ani. Momentan nu se știe daca victima a fost impinsa sau s-a aruncat intenționat in fața metroului. Polițiștii investigheaza fapta pentru a afla ce s-a intamplat cu exactitate. Potrivit acestora, nu ar fi martori ai tragicului eveniment. O persoana a fost lovita in stația de metrou Lujerului. Echipajele de salvare intervin pentru a scoate victima de sub roțile trenului. Potrivit reporterului DCNews aflat la fața locului, circulația este blocata in aceste momente. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident de circulație a avut loc miercuri seara, in cartierul Bradet din Zalau, la trecerea de pietoni din dreptul Bisericii Sfantul Ștefan. Un șofer de 55 de ani care conducea o mașina de teren a acorșat un pieton care traversa strada regulamentar, pe trecerea de pietoni. Victima, o fetița de 11…

- Un accident care in realitate nu a avut loc a fost anunțat la 112, in Iași, iar la fața locului s-au deplasat echipajele de urgența. Persoana care a anunțat falsul incident a revenit spunand ca una din cele doua mașini implicate in presupusul accident a luat foc. Pe langa ambulanța, echipajele de descarcerare…

- Un accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp, in jurul orei 18:30, in localitatea Ciceu-Giurgești, la aproximativ 20 de kilometri de Dej. Din primele informații, un autoturism a ieșit de pe partea carosabila, o persoana fiind incarcerata. In urma apelului la 112, la fața locului intervin…

- O femeie de 70 de ani a fost lovita de un tramvai, luni dimineața, la intersecția șoselei Ștefan cel Mare cu strada Floreasca. Victima a fost transportata de urgența la spital. La fața locului a intervenit o ambulanța SMURD care a transportat-o pe pensionara la Spitalul Floreasca. Potrivit medicilor,…

- F. T. Potrivit evaluarii efectuate la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) “Șerban Cantacuzino”, echipajele specializate din cadrul structurilor de interventie ale inspectoratului au participat, anul trecut, la un numar de 4.061 de actiuni pentru limitarea si inlaturarea efectelor…

- Joi, 17 ianuarie, la ora 16.50 pe D.J. 171 E, in fata caminului cultural din localitatea Libotin, un barbat de 70 de ani a fost accidentat de un autoturism. Barbatul era intins pe partea carosabila si pe acostamentul acoperit cu zapada. Un conducator auto care nu l-a observat, i-a trecut cu roata masinii…

- Joi, 27 decembrie la sediul Ministerului Afacerilor Interne a avut loc o declaratie de presa sustinuta de purtatorul de cuvant, comisar-sef de politie Monica Dajbog, avand ca tema rezultatele misiunilor desfasurate de structurile MAI in timpul minivacantei de Craciun si masurile dispuse pentru perioada…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Cluj, un accident a avut loc, marti dimineata, in localitatea Jucu, unde un autoturism a fost lovit de o locomotiva. Acolo au intervenit doua autospeciale de descarcerare, o ambulanta de terapie intensiva SMURD si doua echipaje ale…