Luiza Rădulescu Pintilie: GÂNDURI LA ÎNTOMNAREA TINEREŢILOR DIN NOI! Prima zi de octombrie ne aminteste de fiecare data ca toamnele sunt nu numai anotimpuri inscrise in calendarele timpului, ci si in varstele cele omenesti. Ca nu doar frunzele recunosc intomnarile, aurindu-si verdele si desprinzandu-se de ramuri, ci si chipurile isi adauga, sub trecerea anilor, luminile inserarilor si brazdari ale zilelor ce raman in urma, tanjind dupa rasariturile tineretilor de candva. Si bataia inimilor e mai molcoma si pasul devine ceva mai domol! E adevarat ca, adunate, toate anotimpurile trecute lasa vietii si mai multa intelepciune, nu degeaba, in vechime, multe popoare… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Luiza Radulescu Pintilie Prima zi de octombrie ne aminteste de fiecare data ca toamnele sunt nu numai anotimpuri inscrise in calendarele timpului, ci si in varstele cele omenesti. Ca nu doar frunzele recunosc intomnarile, aurindu-si verdele si desprinzandu-se de ramuri, ci si chipurile isi adauga,…

- Alte manevre de prim-ajutor sunt prezentate pentru cititorii „Adevarul“ de paramedici SMURD, din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Dobrogea“ Constanta. Specialistii ne explica saptamanal ce trebuie sa facem in caz de accidente, oferind un ghid cu informatii elementare pe care oricine…

- Toamna și-a așternut primele oglindiri intr-un tablou splendid pictat in cuvinte, flori, oameni. In cea de-a patra zi a lui septembrie, la Ploiești, intr-un spațiu primitor al Clubului Laguna, s-a desfașurat o dubla lansare. Cartea Luizei Radulescu Pintilie, redactor coordonator al ziarului Prahova,…

- Sa ai indoieli și ganduri contradictorii in fața unor evenimente noi, neașteptate sau nedorite in viața ta este firesc, sa fii ingrijorat este cat se poate de normal. Insa atunci cand neliniștea provocata de astfel de ganduri nu mai este doar o stare mentala, ci cuprinde intreg corpul (inima iți bate…

- Sa ai indoieli și ganduri contradictorii in fața unor evenimente noi, neașteptate sau nedorite in viața ta este firesc, sa fii ingrijorat este cat se poate de normal. Insa atunci cand neliniștea provocata de astfel de ganduri nu mai este doar o stare mentala, ci cuprinde intreg corpul (inima iți bate…

- Dupa audierea victimei si a martorilor, s-a dovedit ca tanara este prostituata si ca s-a urcat in scop de „afaceri” in masina cu care reclama ca a fost rapita. „Sotul” care a sunat in cautarea ei este, de fapt, „managerul”. Ancheta penala continua, totusi, cu privire la infractiunile de lipsire de libertate,…

- In 2050, clima la Londra va fi asemanatoare cu cea de la Madrid de acum. La Stockholm va fi ca la Budapesta, iar la Paris ca la Canberra, conform unui studiu dat publicitatii recent si care a luat in calcul scenariul cel mai optimist al incalzirii globale,

- Nu mi-a placut niciodata populismul iresponsabil al Syriza, iar mistocareala la adresa lui Tsipras mi s-a parut justificata de cand cu halucinantul referendum OXI: vreti popor sa fie bine ca sa nu fie rau si sa ploua cu bani din cer? Insa de dragul Greciei lucrurile trebuie reevaluate la schimbarea…