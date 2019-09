Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT au solicitat o comisie rogatorie in Statele Unite ale Americii, pe 7 august 2019, pentru a efectua o cerere catre compania care administreaza Facebook, in cazul crimelor comise de Gheorghe Dinca, in Caracal. In aceeasi zi, DIICOT a emis un ordin european de ancheta in Italia in cazul…

- Veste șocanta in cazul Caracal! Anchetatorii continua sa cerceteze probele in cazul crimelor de la Caracal, comise de Gheorghe Dinca. Totuși, un detaliu recent i-a șocat pe toți! Bunicul Luizei Melencu, fata disparuta in urma cu cateva luni, a facut o descoperire terifianta!

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei, anunța pe Facebook ca astazi va merge la Parchetul General pentru a depune o noua plangere penala fața de INML. Potrivit acestuia, plangerea va cuprinde o serie de solicitari și clarificari urgente procurorului general, Bogdan Licu.ULUITOR Familia monstrului…

- Vazute la fața locului, evenimentele sunt șocant de intrețesute. In zona mica a Carcalului și imprejurimilor, oamenii se știu intre ei, iar obiceiurile se copiaza, sub privirea pasiva a comunitații și a legii. Libertatea a descoperit cazul in care Izabela Bira, 15 ani, din comuna Dioști, prietena a…

- Poliția a ajuns și la Deveselu, satul cu scut antiracheta, unde a venit la casa unde locuiește cand și cand Dan Dinca, baiatul criminalului din Caracal. In cautarea Alexandrei Maceșanu, anchetatorii au descins și la casa unde locuiește fiul cel mare al lui Gheorghe Dinca, la Deveselu. Casa aparține…

- Parinții Alexandrei Maceșanu au fost sunați joi de un individ care le-a spus ca fata lor este plecata din țara, a declarat procurorul care a supravegheat inițial ancheta crimei de la Caracal. Același mod de operare a fost folosit și in cazul Luizei, fata disparuta din luna aprilie. Bunicul acesteia…

- Procurorii de la Crima Organizata pun cap la cap informatiile primite in ultimele trei luni de la disparitia Mihaelei, prima tanara despre care se banuieste ca ar fi fost victima criminalului in serie din Caracal.

- Persoane necunoscut l-au sunat, pe 15 și 19 aprilie 2019, pe bunicul Mihaelei, fata in varsta de 18 ani din Dolj disparuta in aprilie, și i-au spus acestuia ca tanara este in Elveția și nu mai vrea sa se intoarca acasaa, arata DIICOT, intr-un comunicat de presa citat de MEDIAFAX.Pe 15 aprilie…