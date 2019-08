Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer de tir cu peste 25 de ani de experiența a postat pe pagina de Facebook un indemn pentru colegii sai de breasla: "Șoferi hadeți sa o gasim pe Alexandra". Mihai Erdei, barbatul care a povestit in luna ianuarie pentru Libertatea cum șoferii romani de TIR devin, fara voia lor, carauși pentru emigranții…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, a declarat ca Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal care a recunoscut comiterea a doua crime, face parte dintr-un clan care acționeaza in Italia. Cumpanașu a precizat pentru B1tv ca a furnizat anchetatorilor informații din care reiese ca Gheorghe Dinca…

- Alexandru Cumpanașu, a carui nepoata ar fi fost sechestrata, violata și rapita de monstrul Gheorghe Dinca la Caracal, a dezvaluit, miercuri seaa, la B1 TV, ca presupusul criminal ar face parte dintr-un clan, care s-ar ocupa cu traficul de persoane.Unchiul fetei, despre care anchetorii spun…

- Ies la iveala noi detalii despre bestia din Caracal. Omul fusese la munca in Italia, acolo unde, conform informațiilor obținute de jurnaliștii RTV ar fi trait in concubinaj cu o femeie. Dovada ca Dinca nu este la prima victima sta chiar decizia autoritaților din Italia care i-au interzis accesul…

- In imaginile video, fata este vazuta mergand pe strada in haine de culoare inchisa, blugi si geaca si adidasi albi. Adolescenta purta un rucsac pe umarul stang si este surprinsa de camerele de supraveghere vorbind la telefon. Luiza Mihaela Melencu, de 18 ani, din comuna doljeana Diosti, a disparut la…

- Alexandra Maceșanu, fata ucisa la Caracal, era o eleva de nota 9, o fata liniștita, preocupata doar de școala. Și Luiza, fata disparuta despre care se banuiește ca ar fi fost ucisa de același individ era o tanara foarte cuminte, iar profesorii sai spun ca era exclus „sa plece cu cineva”. Alexandra Maceșanu…

- Polistii romani ancheteaza in prezent unul dintre cele mai grave cazuri de presupus omor petrecut in Romania in ultimele decenii. Doua adolescente ar fi fost rapite de un barbat din Caracal, care le-ar fi ucis, dupa care le-ar fi transat si incendiat o parte din ramasitele trupesti, informeaza .Mihaela…

- Situatie alarmanta pentru oamenii a trei localitati din Dolj! Un nor gros de cenusa de la Termocentrala din Craiova le face insuporabila viata, iar situația este cumplita! Aerul este irespirabil, plantele si florile mor, iar copiii nu pot iesi din casa decat pentru a merge la școala…