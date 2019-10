Monica Melencu, mama Luizei Melencu, una dintre fetele disparute din Caracal, a facut un autodenunț in direct la Romania TV. Femeia a spus ca și-a trecut fetele vama, iar pentru acest lucru le-a oferit polițiștilor de frontiera cate 100 de euro.

”Eu am trecut cu Luiza, am dat 70 euro. Am vrut sa merg cu Luiza in Romania, am bagat 70 de euro in buletin si am trecut. Inclusiv anul trecut", a povestit Monica Melencu la Romania TV.

"De 6 ani o aduc pe Luiza asa, in Italia. A venit si singura, fara parinti, a trecut doar cu șoferul. Am vorbit cu el, mi-a luat 100 de euro drumul și…