Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Cumpanașu rastoarna cazul de la Caracal. Unchiul Alexandrei, adolescenta de 15 ani, care ar fi fost ucisa de Gheorghe Dinca, a precizat la Sinteza Zilei ca familia fetei crede cu tarie ca ea traiește și nu se va opri pana nu o va gasi.

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, fata care a sunat la 11 din casa lui Gheorghe Dinca, ca in acest moment polițiștii din Caracal și-au schimbat declarațiile și spun la SIIJ ca de fapt procurorul nu i-a impiedicat sa intre in casa și a fost o decizie „colectiva” sa se stea la poarta…

- Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefanescu, sare in apararea lui Alexandru Cumpanașu și arata ca acesta este pur și simplu revoltat pentru ceea ce s-a intamplat in cazul nepoatei sale, Alexandra și nu are de gand sa candideze la prezidențiale.Citește și: Un inginer chimist dinamiteaza…

- Noul avocat din oficiu al lui Gheorghe Dinca, suspectul in cazul crimelor de la Caracal, a venit cu detalii infioratoare despre cum ar fi procedat clientul sau in cazul uciderii Alexandrei. S-a discutat mult pe tema metodei de distrugere a cadavrului, in acel incinerator improvizat, avocatul inculpatului…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, a declarat, vineri seara, ca ADN-ul din oasele gasite de la domiciliul lui Gheorghe Dinca și analizate de INML este al fetei. Ministrul Justiției a anunțat familia.„Din pacate copilul este mort, și acele analize confirma ca cenușa provine de…

- Noi probe in cazul care a starnit un val de revolta in cazul Alexandrei Maceșan, fata de 15 ani despre care se presupune ca ar fi fost rapita, violata și ucisa de Gheorghe Dinca, au aparut in spațiul public.

- Deputatul PNL Adriana Saftoiu a reactionat dur, dupa aparitia in presa a stenogramelor audio cu apelurile la 112 date de Alexandra, victima criminalului Gheorghe Dinca, din Caracal. Parlamentarul spune ca este vorba despre "cazuri", nu despre un caz. "Wow! Au aparut stenogramele?! Oameni buni! Ferice…