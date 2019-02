Luis Fonsi lanseaza albumul „Vida” Luis Fonsi, castigatorul a 5 premii Latin Grammy si creatorul hit-ului „Despacito”, lanseaza albumul „Vida”, un material complex, ce marcheaza evolutia muzicala si, de ce nu, personala a renumitului artist portorican. „Vida” se lanseaza la o saptamana dupa marea lansare a piesei „Sola”, disponibila in doua variante (engleza si spaniola). Odata cu „Sola”, Fonsi incerca o intoarcere la radacini, dorind sa demonstreze lumii ca nu este doar un creator de hit-uri, ci si un adevarat povestitor. Single-ul „Sola” este un material sensibil si onest, care urmareste naratiunea unei povesti de dragoste complicate,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ryan Adams lanseaza „F**k The Rain”, primul single extras de pe albumul „Big Colors”, unul dintre cele trei materiale discografice pe care acesta urmeaza sa le lanseze in 2019. „Ascultati acest cantec. Este tare. Sau nu – in orice caz, cu totii vom putea muri sub presedentia lui Trump. Va iubesc, al…

- Luis Fonsi, castigatorul a 5 premii Latin Grammy si creatorul hit-ului „Despacito”, lanseaza un nou single, „Sola”, o balada emotionanta, cu o structura si un ritm antonimice muzicii lansate in ultima perioada de artistul portorican. Prin intermediul piesei „Sola”, care este disponibila in doua variante…

- Sigrid, pop-starul norvegian, lanseaza single-ul „Don’t Feel Like Crying”, extras de pe albumul „Sucker Punch”, material disponibil pentru precomanda, a carui lansare este programata pe 8 martie. Piesele artistei de doar 22 de ani sunt compozitii incredibile, ce redau povesti neasteptate prin colaje…

- Cantautorul portorican Luis Fonsi a anuntat vineri ca noul sau album intitulat 'Vida', pe care l-a considerat cel mai "important" din cariera, va fi lansat la 1 februarie si va cuprinde 15 piese care includ si doua remix-uri ale hitului sau 'Despacito' si un cantec dedicat fiului sau…

- “Everything Is Red a fost o provocare interesanta pentru mine ca artist, dar am urmarit in permanenta ca rezultatul final sa fie ceva ce ma reprezinta. Nu e un album clasic de Craciun, am incercat sa ma las cat mai putin influentat de muzica tipica de sezon si sa creez ceva al meu.” – Klyde “Everything…

- INNA lanseaza primul single “Iguana” de pe albumul “YO”, compus integral de artista și produs de David Ciente. Atitudinea energica a INNEI te va face sa te ridici și sa dansezi. “Iguana” are un sound nou, diferit, exotic, cu un mesaj pozitiv, de empowerment, așa cum a fost și piesa anterioara “RA”.…

- Tulbur Apele lanseaza „Nebun dupa ea”, prima piesa din cariera muzicala, extrasa de pe albumul pe care artistul urmeaza sa il lanseze. Single-ul este compus de catre Tulbur Apele, iar videoclipul este regizat de Mircea Palamari. „«Nebun dupa ea» este despre o dragoste platonica, mai degraba. Am compus…