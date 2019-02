Stiri pe aceeasi tema

- Douazeci si cinci de tari au promis sa acorde un ajutor in valoare de 100 de milioane de dolari Venezuelei, tara care se confrunta cu lipsuri severe si subnutritie, a anuntat joi John Bolton, consilierul pentru securitatea nationala al presedintelui american, Donald Trump, dupa conferinta Organizatiei…

- Camioanele cu ajutor umanitar american destinat Venezuelei, dar refuzat de presedintele Nicolas Maduro, au ajuns joi de partea columbiana a frontierei acestei tari producatoare de petrol, confruntata cu grave penurii, a constatat o echipa a agentiei France Presse aflata la fata locului. …

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a acuzat miercuri regimul lui Nicolas Maduro ca 'blocheaza' ajutorul umanitar trimis in Venezuela, in special de catre Statele Unite in coordonare cu presedintele autoproclamat Juan Guaido, transmite AFP. 'Poporul venezuelean are nevoie disperata de…

- Uniunea Europeana a anuntat marti un ajutor suplimentar de 5 milioane de euro pentru venezueleni, pe fondul eforturilor diplomatice de solutionare a crizei politice din aceasta tara sud-americana, transmite...

- Un general al Fortelor Aeriene ale Venezuelei l-a recunoscut pe Juan Guaido, liderul opozitiei, drept presedinte interimar al tarii, potrivit unui video postat sambata pe Twitter, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Parlamentul de la Caracas, controlat de opozitie, a acuzat regimul presedintelui socialist Nicolas Maduro de incercarea de a scoate din tara si a trimite in Rusia rezervele de aur ale Venezuelei, conform unei postari facute pe contul Twitter al legislativului venezuelean de catre deputatul Jose Guerra,…

- Presedintele autoproclamat al Venezuelei, Juan Guaido, a anuntat luni ca preia controlul activelor Venezuelei in strainatate pentru a evita ca presedintele ales, Nicolas Maduro, sa le delapideze in cazul in care va parasi puterea, relateaza AFP."Incepand de acum, incepem preluarea treptata…

- Venezuela a respins ultimatumul europenilor, a declarat seful unei diplomatii pentru agentia franceza de stiri, dupa ce Franta, Spania, Germania si Marea Britanie s-au declarat pregatite sa-l recunoasca pe opozantul Juan Guaido drept presedinte al Venezuelei, in termen de opt zile, in cazul in care…