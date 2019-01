Stiri pe aceeasi tema

- "Banii nu sunt o problema" pentru a-l aduce pe Jose Mourinho, a asigurat luni Luis Filipe Vieira, presedintele clubului portughez de fotbal Benfica Lisabona, care a renuntat la antrenorul Rui Vitoria, scrie EFE. "Cui nu i-ar placea sa-l aiba pe Mourinho? Daca el spune maine ca da, vine imediat", a declarat…

- Demis pe 18 decembrie de la Manchester United, portughezul Jose Mourinho, 55 de ani, ar putea reveni in Portugalia. Portughezii de la Record dezvaluie ca Benfica Lisabona vrea sa-l aduca pe Jose Mourinho ca antrenor. Clubul lusitan s-a desparțit pe 3 ianuarie de antrenorul Rui Vitoria, iar conducerea…

- Clubul de fotbal Benfica Lisabona a renuntat la serviciile antrenorului Rui Vitoria, dupa un nou esec suferit in campionatul Portugaliei, al treilea din acest sezon, informeaza AFP. "Benfica a ajuns la un acord cu antrenorul Rui Vitoria in privinta rezilierii contractului cu efect imediat",…

- Ole Gunnar Solskjaer a debutat cu ”dreptul” pe banca celor de la Manchester United, dupa ce conducerea clubului l-a numit antrenor interimar, inlocuindu-l pe Jose Mourinho. Formatia de pe Old Trafford a castigat cu 5-1 pe terenul celor de la Cardiff, cea mai clara victorie a...

- De obicei, cantareții iși investesc banii caștigați la concerte in case, in afaceri care sa genereze noi venituri sau ii pun la adapost in banca. Nu și Alexandra Ungureanu. Vedeta cu dor de duca iși dorește sa calatoreasca, sa cunoasca oameni și sa descopere culturi, nu sa acumuleze bunuri, așa ca investește…

- Gratie acestei victorii, Manchester United si-a asigurat deja calificarea in optimile Ligii Campionilor, cu o etapa inainte de incheierea fazei grupelor. Imediat dupa ce Fellaini a trimis mingea in plasa, Jose Mourinho s-a intors spre banca de rezerve și a lovit puternic cu piciorul intr-un bax cu…

- Creșterea deficitului bugetar inseamna imprumuturi mai mari pentru asigurarea cheltuielilor curente, imprumuturi care se adauga peste vechile datorii ajunse la scadența. Problema este ca, in ultimul an, condițiile din piața s-au schimbat dupa ce Banca Naționala a crescut dobanda de politica monetara…

- Decesul lui Ilie Balaci atrage din nou atenția asupra sistemului de medicina de urgența, care nu funcționeaza chiar cum ar trebui. Medicul care i-a acordat primul ajutor lui Ilie Balaci, Traian Magala, a descris cum s-a intervenit la fata locului. Cei…