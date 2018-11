Luigi Matrone, co-fondator eBusiness Institute: Retailerii trebuie sa investeasca minim 30% din bugetul de promovare in marketingul digital pentru a avea rezultate

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Targoviste pune la dispozitie, in bugetul de anul viitor, o suma importanta pentru proiecte pe care cetatenii le vor propune. Oamenii de rand pot decide, astfel, in mod direct cum se va cheltui un procent clar definit din bugetul de investitii.

- Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR) reclama ca anuntarea devansarii cresterii salariului minim pe economie incepand cu 1 noiembrie 2018, fata de 1 ianuarie 2019, reprezinta o masura „populista, arbitrara, afectand negativ sectorul privat, cu deosebire industria prelucratoare”.

- Oamenii s-au adunat in PMAN pentru a susține partidul de guvernare. Potrivit lor, formatiunea a demonstrat timp de trei ani ca poate și vrea sa schimbe lucrurile in tara. Ludmila Pirojoc este profesoara in la gimnaziul din satul Volodeni, Edinet.

- Prim-ministrul Viorica Dancila a transmis joi, in cadrul unei intrevederi cu Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, dorinta tarii noastre ca oamenii de afaceri din Emiratele Arabe Unite sa investeasca in Romania. Potrivit unui comunicat al Guvernului, remis AGERPRES, premierul Dancila a avut joi o intrevedere cu…

- Aproximativ unu din cinci (19%) angajatori din Romania si-a construit bugetul de salarii din 2019 luand in calcul un salariu minim de 1.900 de lei brut pe luna, similar cu cel din 2018, arata rezultatele celui mai recent sondaj realizat de Adecco...

- Numarul asistaților social a fost drastic diminuat in municipiul Dej. Numarul beneficiarilor venitului minim garantat inregistrați ca apți de munca este de 55. Acordarea venitului minim garantat este reglementata la nivel național prin Legea 416/2001 cu modificarile și completarile ulterioare. Sumele…

- Rata de promovare inregistrata in sesiunea august-septembrie a examenului national de Bacalaureat 2018 se situeaza la 26,9%, in creștere cu 0,9% fața de sesiunea de toamna a anului trecut (26%). Dintre absolvenții care au promovat, 7.050 de candidati provin din promotia curenta, iar 2.553 de candidati…

- Un nou medicament, care s-a dovedit eficace pentru reducerea greutatii in testele efectuate pe soareci de laborator, ar putea deveni un instrument util in lupta contra obezitatii, a anuntat miercuri o echipa de cercetatori din Australia, citata de Xinhua. Oamenii de stiinta de la Universitatea Noul…