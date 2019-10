Lui Zlatan Ibrahimovic i-au murit lăudătorii: Aş putea face diferenţa în Italia şi acum Suedezul este gata sa revina in Europa, in campionatele de top pentru a demonstra ca poate si la aceasta varsta. Ibrahimovic a declarat ca o posibila destinatie ar putea fi Serie A, unde a evoluat si in urma cu cativa ani, pentru Inter si AC Milan. "100-, stiu ca inca as putea face diferenta, atat in Italia cat si in alte tari. M-as descurca mai bine decat jucatorii care sunt acum acolo", a spus Ibrahimovic. Pana s (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zlatan Ibrahimovic (38 de ani) este gata de o noua experiența in fotbal. Chiar daca odata cu transferul in MLS, la LA Galaxy, s-a speculat ca aceasta va fi ultima echipa din cariera sa, se pare ca lucrurile nu stau chiar așa, anunța MEDIAFAX.Citește și: Indemn pentru toți PSD-iștii! Rivalul…

- Cristiano Ronaldo (34 de ani) a revenit la antrenamentele lui Juventus, joi, dupa ușoara accidentare suferita, și va fi în lot petru meciul de sâmbata, din campionat, contra lui Spal.Portughezul a ratat partida de marți, din etapa a cincea a campionatului, contra lui Brescia, scor 2-1.…

- Cristiano Ronaldo a fost desemnat, la finalul sezonului trecut, cel mai bun jucator din Serie A. La inceputul acestui sezon, Liga Profesionista de Fotbal din Italia a decis ca ii acorde o insigna pe care sa o poarte pe tricou.Alaturi de Cristiano Ronaldo, au mai primit acest accesoriu și ceilalți laureați…

- Bayern Munchen nu il mai ia pe Leroy Sane (23 de ani), grav accidentat. L-a ochit pe croatul Ivan Perisic (30 de ani), care nu se ințelege cu Antonio Conte la Inter, dar nu renunța nici la ideea Hakim Ziyech (26 de ani), de la Ajax. Mercato s-a incheiat in Anglia, dar continua pana pe 2 septembrie in…

- O femeie in varsta de 27 de ani a murit dupa ce mașina in care se afla a fost luata pe sus și aruncata de o tornada in Italia, au informat autoritațile, potrivit site-ului cotidianului Roma Today. Incidentul a avut loc in timpul nopții de sambata spre duminica, in jurul orei locale…

- ​Gazzetta dello Sport a aflat ce se va întâmpla cu George Puscas (23 de ani) în aceasta vara. Inter a decis sa nu îl pastreze, în ciuda faptului ca a avut prestatii foarte bune la EURO U21 pentru nationala României si ca a marcat la turneul amical la care milanezii…

- Vlad Chiriches (29 de ani) va fi folosit de Napoli pentru o tranzactie cu Fenerbahce. Italienii il vor pe Eljif Elmas (mijlocas central; 19 ani), care a facut un sezon trecut foarte bun (40 de meciuri si 4 goluri) si a atras interesul mai multor echipe din Europa.Napoli si-a manifestat interesul…

- AC Milan ar fi ajuns la un acord cu Atletico Madrid in privința atacantului argentinian Angel Correa (24 de ani). Potrivit presei din Italia, decarul lui Atletico se va desparți de echipa lui Diego Simeone și se va alatura lotului condus de Marco Giampaolo, potrivit Mediafax.Jucatorul a stabilit…