- Narcis Raducan (44 de ani) a anunțat ieri ca lucreaza la un plan prin care sa readuca fanii in tribune, iar Gazeta a aflat care sunt primele 3 acțiuni de imagine pe care le are in plan directorul sportiv. Craiova - FCSB se va disputa duminica, de la ora 21:00, liveTEXT pe GSP.RO și transmis de TV DigiSport…

- Victor Pițurca, noul antrenor al Craiovei, apeleaza la motivația istoriei Universitații inaintea derby-ului cu FCSB: și-a postat la statusul de WhatsApp poza de prezentare a Științei din sezonul 1976-1977, cand el era doar un puști pe langa Oblemeco, Deselnicu, Ștefanescu și Beldeanu. Victor Pițurca…

- CRAIOVA // La presiunile lui Victor Pițurca, noul manager general al Craiovei, primarul Mihail Genoiu schimba suprafața de joc de pe „Oblemenco”. In perioada lucrarilor, oltenii vor juca aproape sigur pe noul stadion al Pandurilor, arena pe care o vor și inaugura. A trebuit sa vina Victor Pițurca la…

- Mijlocasul pandurilor, Alexandru Pacurar, spune ca nu a aflat oficial de faptul ca ar fi dorit de Universitatea. Acest aspect a aparut ieri in presa, Pacurar fiind una din cerintele lui Piturca pentru a veni pe banca Craiovei: „Nu stiu nimic despre f...

- Victor Pițurca (63 de ani) și-a intrat rapid in rolul de manager general al Craiovei, deși a anunțat ca iși incepe mandatul de la data de 1 septembrie. Fostul selecționer al Romaniei l-a adus in Banie pe Marian Lupu (48 de ani), preparatorul fizic indepartat de la FCSB, ca urmare a numeroaselor accidentari…

- Victor Pițurca e noul manager general al Craiovei, o mutare spectaculoasa oficializata astazi de olteni. Contractul pe 3 ani intra in vigoare de la 1 septembrie. Așadar, ar urma sa debuteze intr-un duel-șoc, cu FCSB, pe „Ion Oblemenco”, programat pe 14 septembrie. Fostul selecționer are ocazia sa-și…

- Eugen Neagoe (51 de ani), antrenorul lui Dinamo, a prefațat in cadrul unei conferințe de presa partida contra Craiovei de duminica seara. Dinamo - Craiova se joaca duminica, de la ora 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look Sport, TV Digi Sport și TV Telekom Sport. ...

- U Craiova și Academica Clinceni se vor duela duminica, in cadrul primei etape din noul sezon al Ligii 1. Meciul se va juca de la ora 18:00, și va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV DigiSport, TV Telekom Sport și Look Sport. ...