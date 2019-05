Lui Orban ii moare la final

Stiri pe aceeasi tema

- Discursul rostit de Liviu Dragnea, duminica, in fata miilor de simpatizanti care au venit la Targoviste pentru a fi prezenti la evenimentul la care au participat candidatii social-democrati la europarlamentarele din 26 mai a fost presarat din plin cu sageti la adresa actualului lider de la Cotroceni.…

- Liberalii s-au putut baza, sambata la pranz, pe prezenta – cu un discurs mobilizator inaintea evenimentelor electorale din 26 mai – a sefului statului. Introdus in scena de catre presedintele PNL, Ludovic Orban, in stilu-i binecunoscut deja, si prezentat drept ‘cel care va cheama sa spuneti “da ” la…

- Bine v-am gasit, dragi bihoreni si dragi oradeni!Ma bucur sa fim astazi impreuna. Va multumesc ca sunteti astazi aici si mai ales, va multumesc ca de cand a inceput campania ati fost implicati in campanie pentru a-i convinge pe locuitorii din fiecare localitate din Bihor, ca pentru binele…

- Mihaela a obtinut o victorie meritata in primul sau meci disputat la turneul din Italia. A intalnit-o pe letona Jelena Ostapenko, sportiva aflata pe locul 29 WTA in fata careia Buzarnescu a castigat clar primul set, 6-2, fiind foarte aproape sa isi treaca in dreptul numelui si setul secund, doar ca…

- Reactionand la mesajul pe care prim-vicepresedintele Comisiei Europene l-a transmis, prin intermediul unei scrisori, primilor patru oameni in statul roman – Iohannis, Tariceanu, Dragnea si Dancila, liderul PNL a “tradus”, in prima faza, elementul esential din respectiva scrisoare. Concret, Ludovic Orban…

- Ultima zi a saptamanii a gasit conducerea PNL la Constanta, la o intalnire regionala la care au fost prezenti primari, parlamentari, dar si candidati ai formatiunii la europarlamentarele din 26 mai. Ludovic Orban a anuntat de la microfonul salii in care a avut loc intrunirea ca PNL-ul porneste la o…

- Trecand peste doua incidente minore – internarea de urgenta a lui Liviu Dragnea in spital cu probleme la coloana si disparitia vocii presedintelui Iohannis in timp ce-si rostea discursul in timpul summit-ului PPE de la Bucuresti – campania electorala cuprinde incet-incet intreaga tara. Fiind vorba despre…

- Liderul Partidului National Liberal a ales sa-si adreseze public un mesaj sefei Executivului, prin intermediul unei scrisori deschise, in care transmite ca “Guvernul Romaniei este obligat sa acorde un mandat de vot favorabil candidaturii Laurei Codruta Kovesi pentru pozitia de Procuror sef al Uniunii…