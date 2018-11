Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Rednic, antrenorul lui Dinamo, a anuntat ca va efectua mai multe transferuri, multi jucatori fiind aproape de a semna cu ros-albii. Cainii sunt pe locul 12, unul de baraj, in Liga 1 Betano, iar obiectivul tehnicianul e de a duce echipa in play-off.

- Azi se implinesc exact 35 de ani de la celebrul meci Dinamo - Hamburg, 3-0. La data de 19 octombrie 1983, in turul II al Cupei Campionilor Europeni, ros-albii au intalnit campioana en-titre a competitiei, Hamburger SV, echipa lui Stein sau Magath. Ionel Augustin, Gigi Multescu si Costel...

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova l-au condamnat la un an și jumatate de inchisoare cu executare pe tanarul de 26 de ani, care, in urma cu un an a lovit un polițist dupa ce s-a urcat baut la volan și a provocat un accident de circulație. Adrian Grigorie, din Bals-Olt, a provocat un […] The post…

- Clubul din Ștefan ce Mare a anunțat astazi, oficial, numire lui Mircea Rednic ca antrenor al echipei Dinamo. Rednic este al treilea conducator tehnic al ”cainilor” din acest sezon, dupa Claudiu Niculescu și Florin Bratu.

- Dinamo sufera in defensiva, dar "cainii" fac o mutare surprinzatoare pe piața transferurilor, urmand sa se ințeleaga cu atacantul elvețian Danijel Subotic, 29 de ani. Acesta vine in "Ștefan cel Mare" din postura de jucator liber de contract, ultima sa experiența fiind la Șahtior Karagandy, in Kazahstan,…

- Dinamo, club blestemat. A murit un suporter in varsta de 61 de ani. Episoadele Ekeng, Haldan sunt doar cele mai notorii nume de fotbaliști disparuți, in timp ce aveau contract cu gruparea din Șoseaua Ștefan cel Mare. ”Cainii roșii” sunt mai puțin și in tribuna. ”Astazi, 23 august, ne-am desparțit de…

- Torje a redevenit jucatorul lui Akhmat Grozny, formație la care mai are contract inca un an, scrie digisport.ro. Rușii nu il mai doresc insa pe fotbalistul roman, care se antreneaza singur in țara. Agentul sau incearca sa-i gaseasca echipa, insa lucrurile se mișca greoi, in condițiile in care Torje…

- Dinamo va avea in acest sezon un nou sponsor, o casa de pariuri importanta. E vorba despre Unibet, care are contract de imagine și cu Ionel Danciulescu, directorul general de la Dinamo. Casa de pariuri e al doilea sponsor ca importanța al clubului dupa compania de telefonie Orange. Unibet va contribui…