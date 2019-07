Lugojul, apărat de inundații! Malurile râului Timiș vor fi consolidate Locuitorii din Lugoj, dar și cei din Parța, Partoș, Caransebeș și Obreja, vor fi protejati impotriva inundațiilor. Guvernul a alocat peste 3 milioane de lei pentru realizarea in regim de urgența a unor lucrari de investiții, care au ca scop consolidarea digurilor și malurilor in punctele critice, precum și asigurarea secțiunilor de scurgere a cursurilor de apa afectate de inundații pentru punerea in siguranța a localitaților riverane și implicit scoaterea de sub efectul inundațiilor. Este vorba de 7 lucrari de investiții pe care Administrația Bazinala de Apa Banat le va realiza… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

Sursa articol si foto: lugojexpres.ro

