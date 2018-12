Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Francisc Boldea pare sa traiasca pe alta lume. In timp ce sute de lugojeni se plang de faptul ca nu pot iesi din cartiere din cauza drumurilor necuratate, in conditiile in care miercuri scolile isi reiau activitatea, Primaria Lugoj a decis degajarea platoului din fata Casei de Cultura a Sindicatelor.…

- Sectia de gimnastica aerobica a CS Farul Constanta, in parteneriat cu Primaria Constanta, organizeaza sambata, 15 decembrie, de la ora 10.30, la Casa de Cultura din Constanta, traditionalul spectacol de final de an, "Vine, vine, Mos Craciun ".La editia din acest an, pe langa show ul sportiv, se vor…

- Cel mai nou Pub din Alba Iulia și-a deschis porțile și iși așteapta clienții din Alba Iulia dar și pe cei care viziteaza municipiul nostru. Situat in inima Cetații, pe Latura de Vest, locația va deveni, cu siguranța, una dintre preferatele dumneavoastra. Amenajarea este una de poveste iar organizatorii…

- Zapada se asterne incet, iar pe esplanada Casei de Cultura din Suceava a fost amplasat un brad de Craciun de 14 metri si va fi impodobit cu peste 70.000 de luminite. In municipiul Suceava, iluminatul festiv va fi pornit pe 28 noiembrie, de Ziua Bucovinei, la ora 18.00. Intre 26 si 28 noiembrie, Primaria…

- Volumul "Fabrica de umor" se lanseaza sambata, 3 noiembrie 2018, incepand cu ora 11.00, in sala mica a Casei de Cultura a Sindicatelor din Constanta. Toti cei prezenti vor primi o carte in dar.Pentru o ora doua, spectatorii sunt indemnati sa uite de problemele importante, grave si urgente si sa participe…

- Vincent (Mihai Calin), un agent imobiliar de succes și, in curand, fericit tata, este invitat la cina de catre sora sa Babou (Ecaterina Ladin) și cumnatul sau Pierre (Claudiu Bleonț), profesor la universitate. Soția sa Anna (Alina Chivulescu), specialista in moda, și prietenul…

- Cel mai important eveniment masonic dedicat centenarului va avea loc la sfarșitul acestei saptamani, la Alba Iulia. Organizate de catre Asociația „Horea”, sub inaltul patronaj al Marii Loji Naționale din Romania, manifestarile, care se deruleaza pe parcursul zilelor de vineri și sambata, sunt dedicate…

- Autoritatile din Targu Jiu nu reusesc sa finalizeze achizitia Casei de Cultura a Sindicatelor din municipiu. Imobilul fusese cumparat prin licitatie contra sumei de 3,8 milioane de lei, insa fundatiile care au detinut cladirea au fost actionate in instanta. Procesul ...