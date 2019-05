Lugojenii merita mai mult ! Strada Mocioni scufundata in bezna de aproape doi ani de zile

Primaria Lugoj nu se sinchiseste sa rezolve problema iluminatului public in una dintre zonele cele mai importante ale orasului. Mai multi lugojeni atrag atentia ca de aproape doi ani strada Mocioni, pe portiunea de la gara pana la hotelul Timisul, este lasata in intuneric noapte de noapte si asta dupa ce furtuna din vara lui 2017 ar fi distrus sistemul de iluminat. Oamenii sustin ca pe timpul noptii bucata de strada se transforma in raiul infractorilor si nu de putine ori oameni care veneau de la gara au fost agresati in intuneric. La fel ca in alte situatii, locuitorii strazii au reclamat starea…