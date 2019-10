Stiri pe aceeasi tema

- O eleva in varsta de 16 ani din Lugoj este cautata de familie și poliție, dupa ce a disparut in timp ce se intorcea de la școala vineri, 4 octombrie. „La data de 4 octombrie, la ora 20,20, politistii Serviciului de Investigatii Criminale au fost sesizati despre disparitia unei minore, Majlat Ramona,…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, de 16 ani, disparuta de pe raza municipiului Lugoj. „La data de 04 octombrie a.c., la ora 20.20, politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizati despre disparitia unei minore,…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari pentru depistarea unei minore de 16 ani, disparuta de pe raza municipiului Lugoj. "La data de 4 octombrie, la ora 20,20, politistii Serviciului de Investigatii Criminale au fost sesizati despre disparitia unei minore, Majlat Ramona,…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, de 16 ani, disparuta de pe raza municipiului Lugoj. La data de 04 octombrie a.c., la ora 20.20, politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizati despre disparitia unei minore, de…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei femei, in varsta de 37 de ani, disparuta de pe raza municipiului Lugoj. In 25 septembrie, Vandana Cocoș a plecat de la domiciliul sau din municipiul Lugoj, strada Ștrandului, iar pana in prezent…

- O femeie din Lugoj este data disparuta de familia sa. In varsta de 37 de ani, aceasta a plecat de pe strada Ștrandului, acolo unde-și are domiciliul, și nu a mai revenit pana in prezent. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale se afla pe urmele sale. Vandana Cocoș a plecat de-acasa in data…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei femei in varsta de 37 de ani, disparuta de pe raza municipiului Lugoj, județul Timiș. „La data de 30 septembrie a.c., politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizati despre disparitia…

- Alerta dupa ce politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizati despre disparitia unei minore, de 15 ani, din Timișoara. ”La data de 03 august a.c., Tunsu Andreea ar fi plecat de la domiciliul sau din Timișoara, iar pana in prezent nu a mai revenit. Semnalmente: inalțime 1.70 m, constituție…