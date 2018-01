Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana germana Lufthansa considera ca este nevoie de o restructurare importanta la operatorul aerian italian Alitalia inainte ca grupul german sa faca o oferta de preluare, se arata intr-o...

- Compania aeriana germana Lufthansa a redevenit in 2017 pe pozitia de cea mai mare companie aeriana din Europa dupa numarul de pasageri transportati, detronand compania irlandeza low cost Ryanair, care la finele anului trecut a fost nevoita sa anuleze mai multe mii de zboruri, informeaza Reuters, prelauta…

- Lufthansa a detronatcompania irlandeza low cost Ryanair, care la finele anului trecut a fost nevoita sa anuleze mai multe mii de zboruri, informeaza Reuters. In total companiile din grupul Lufthansa (Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines si Eurowings) au transportat anul trecut…

- In total companiile din grupul Lufthansa (Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines si Eurowings) au transportat anul trecut 130,04 de milioane de pasageri in 2017, o crestere de 18,6% comparativ cu 2016 si cu un milion de pasageri mai mult decat rivala Ryanair. Potrivit Agerpres,…

- Dupa cereri ale unor utilizatori ai retelei de a-i interzice accesul lui Trump, Twitter a comunicat pe un blog ca "blocarea unui lider mondial pe Twitter sau stergerea mesajelor sale controversate ar ascunde informatii importante pe care oamenii trebuie sa le poata vedea si dezbate". Personalitatile…

- Compania rusa Kaspersky Lab a dat luni in judecata administratia Trump, la un tribunal federal din Statele Unite, pentru ca guvernul american a privat-o de un drept prin interzicerea utilizarii softului sau anti-virus in agentiile guvernamentale, transmite Reuters, citata de news.ro.

- Aproximativ 10% dintre utilizatorii de iPhone si-ar schimba mai degraba bateria la telefon decat sa cumpere un dispozitiv nou marca Apple, potrivit unui analist financiar de la compania Barclays Capital. Potrivit lui, vanzarile de terminale iPhone ar putea fi cu 16 milioane de unitati mai mici in 2018…

- In ultimele zile ale anului trecut, celebra companie Stofity a fost data in judecata de Wixen Music Publishing din cauza folosirii fara drept a mii de cantece, printre care cele ale trupei The Doors, Tom Petty si Neil Young. Reprezentantii Wixen Music sustin ca prin incalcarea legislatiei…

- Procedurile pentru vanzarea companiei Alitalia au ajuns la final, in conditiile in care grupul german Lufthansa pare favorit la preluarea transportatorului aerian italian, informeaza un articol publicat joi in cotidianul italian "Corriere della Sera".

- Compania de comunicatii prin cablu Liberty Global, proprietarul UPC, a anuntat joi vanzarea diviziei UPC Austria catre filiala locala a Deutsche Telekom pentru o valoare de 1,9 miliarde euro, transmite Reuters. UPC Austria este cel mai mare operator de cablu din Austria, cu 654.000 de clienti, oferind…

- Banca Nationala a Elvetiei (SNB) a anuntat, joi, ca a cumparat pachetul majoritar de actiuni la compania Landqart AG, un producator de substrat de polimeri utilizat in bancnote si pasapoarte, pentru a se asigura ca introducerea noii serii de bancnote se va derula fara probleme, informeaza Reuters. În…

- Compania chineza CEFC si grupul financiar ceh-slovac Penta Investments au depus o oferta comuna pentru a prelua Central European Media Enterprises, proprietarul Pro TV, de la gigantul media american Time Warner, in timp ce alt licitator, PPF, si-a retras oferta, au declarat, pentru Reuters, surse…

- Grupul chinez CEFC si compania est-europeana Penta Investments au avansat o oferta comuna pentru preluarea Central European Media Enterprises (CME), compania mama a Pro TV, in timp ce fondul PPF s-a retras din cursa, au declarat surse citate de Reuters.Central European Media Enterprises face…

- Informația este publicata de Reuters, care citeaza surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. In august, Air Berlin si-a declarat insolventa, dupa ce principalul sau actionar, compania Etihad Airways din Abu Dhabi, a incetat sa ii mai acorde sprijin financiar. Acest anunt a obligat Guvernul…

- Volkswagen a declarat luni ca intentioneaza sa instaleze 2.800 de statii de incarcare a vehiculelor electrice in 17 dintre cele mai mari orase din SUA, pana in luna iunie 2019, potrivit Reuters. Statiile de incarcare vor fi situate in aproximativ 500 de locatii, iar aproximativ 75% dintre…

- Retailerul global de îmbracaminte, Hennes & Mauritz (H&M) va închide mai multe magazine dupa ce a înregistrat cea mai mare scadere trimestriala din ultimii 10 ani, potrivit The Telegraph. Grupul, care detine firma H&M, cu baza în Stockholm, precum si alte…

- Grupul, care detine firma H&M, cu baza in Stockholm, spune ca vanzarile au scazut cu 4 procente, ajungand la 6,74 miliarde de euro in ultimul trimestru, in comparatie cu aceiasi perioada a anului trecut. Analistii de la Reuters prevedeau o crestere cu 2%. Actiunile H&M au scazut cu 15% dupa…

- Retailerul global de imbracaminte, Hennes & Mauritz (H&M) va inchide mai multe magazine dupa ce a inregistrat cea mai mare scadere trimestriala din ultimii 10 ani, potrivit The Telegraph. Grupul, care detine firma H&M, cu baza in Stockholm, precum si alte branduri printre care si COS, Weekday…

- Constructorul auto francez Renault a inaugurat joi la Dieppe linia de productie unde va fi asamblat noul automobil sport Alpine A110, eveniment care marcheaza in mod oficial relansarea celebrei marci sportive a carei productie a fost oprita in urma cu peste 20 de ani, informeaza Reuters. Inaugurarea…

- Compania care opereaza terminalul de gaze naturale de la Baumgarten, estul Austriei, s-a concentrat miercuri pe identificarea cauzelor care au provocat explozia de marti, dupa ce livrarile de gaze catre tarile vecine au revenit la normal, informeaza Reuters.

- Compania rusa United Shipbuilding Corporation (USC) intenționeaza sa vanda șantierul naval finlandez Arctech (Arctech Helsinki Shipyard), anunta Reuters. Șantierul naval Arctech din Helsinki este cel mai mare din lume specializat in construirea de nave capabile sa mearga in ape acoperite de gheața.…

- Compania aeriana britanica easyJet a obtinut aprobarea Comisiei Europene (CE) pentru a prelua o parte din activele Air Berlin, transmite DPA, preluata de Agerpres. Compania low-cost easyJet ar urma să preia o parte din operaţiunile Air Berlin de pe aeroportul Tegel din Berlin, pentru aproximativ…

- Egiptul si Rusia au semnat, luni, contractul final care permite debutul lucrarilor de constructie la prima centrala nucleara din Egipt, informeaza AFP si Reuters. Contractul, semnat luni la Cairo in prezenta presedintilor Vladimir Putin si Fattah al-Sisi, vine sa consfinteasca un acord interguvernamental…

- Autoritatile franceze au decis retragerea de la vanzare si export a unor formule de lapte praf si a altor produse alimentare pentru bebelusi fabricate de compania Lactalis, dupa semnalarea mai multor cazuri de infectare cu salmonella, a anuntat Directia Generala a Concurentei, Consumului si Combaterii…

- Gigantul american Apple este aproape de achizitionarea aplicatiei Shazam, cu suma de aproximativ 400 de milioane de dolari, au declarat, pentru Reuters, surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Shazam Entertainment Ltd, o companie britanică înfiinţată în 1999, permite…

- Comisarul european pentru concurenta, Margrethe Vestager, si-a exprimat \'\'temerile profunde privind concurenta\'\' avand in vedere acordul prin care Lufthansa urmeaza sa preia cea mai mare parte a activelor Air Berlin, un alt indiciu ca operatorul aerian german ar putea fi nevoit sa ofere mai multe…

- Compania aeriana low-cost easyJet va obtine aprobarea Comisiei Europene pentru a prelua o parte din activele Air Berlin, au declarat luni pentru Reuters mai multe surse din apropierea acestui dosar.

- Apple proiecteaza cipuri proprii pentru managementul energiei și bateriei, care vor fi folosite pe viitoarea generație de iPhone, scrie publicația nipona Nikkei. In urma articolului, acțiunile Dialog Semiconductor, furnizorul actual al Apple pentru asemenea cipuri, au scazut cu 20% pe bursa. Dialog…

- Facebook va extinde si în alte tari folosirea software-ului sau de recunoastere a tiparelor comportamentale dupa succesul înregistrat de testele desfasurate în Statele Unite ce au vizat detectarea utilizatorilor cu intentii suicidare, au anuntat reprezentantii celei mai mari retele…

- Angajații Amazon din Italia și Germania au intrat in greva de Black Friday, aceștia reclamand condițiile de lucru și orele suplimentare, scrie Reuters . Sindicatele au anunțat ca este vorba de 500 de muncitori de la hub-ul Amazon din Piacenza, cel mai mare al companiei din Italia. In total, Amazon are…

- Compania nationala Tarom, care zboara pe pierdere de zece ani, a lansat mai multe anunturi pentru achizitii directe de magneti, calendare si agende. Potrivit economica.net, prin achizitii directe, Tarom vrea sa cumpere 7.000 de magneti de frigider cu dimeniuni de ...

- Grupul bancar francez BNP Paribas a contactat Raiffeisen Bank International (RBI) pentru a-si exprima interesul in vederea preluarii diviziei poloneze a grupului austriac, Raiffeisen Polbank, au declarat vineri pentru Reuters doua surse din apropierea acestui dosar.

- Transportatorul aerian german Lufthansa a oferit 250 de milioane de euro pentru a prelua cea mai mare parte din flota si jumatate din angajatii companiei italiene Alitalia, a declarat marti pentru Reuters o sursa din apropierea acestui dosar.

- Compania aeriana nationala din Yemen a anuntat marti ca pe aeroportul international din orasul Aden (sud) a aterizat un avion comercial dupa primirea autorizatiei de securitate, aceasta fiind o masura ce va contribui la atenuarea blocadei impuse uneia dintre cele mai sarace tari arabe, relateaza…

- Rupert Murdoch l-a sunat pe Randall Stephenson, directorul executiv al AT&T, de doua ori in ultimele sase luni, si au discutat despre cumpararea postului de televiziune CNN, au declarat vineri surse pentru Reuters.

- Producatorul de chipuri Broadcom Ltd a facut luni o oferta de preluare a producatorului de chipuri pentru smartphone-urile Qualcomm Inc, aceasta urmand sa fie cea mai mare achizitie realizata vreodata in sectorul de tehnologie, informeaza Reuters.

- Transgaz ar putea participa la licitatia organizata de Agentia Proprietatii Publice (APP), in periada 27 noiembrie – 1 decembrie, pentru privatizarea Vestmoldtransgaz. Pretul de pornire a licitatiei este de 9 milioane de euro, cumparatorul fiind obligat sa investeasca 93 milioane euro in urmatorii doi…

- Profitul net al Ryanair a scazut cu 2% in trimestrul trei din 2017, dupa ce compania aeriana low-cost a platit clientilor compensatii de 25 de milioane de euro in urma anularii a mii de zboruri. Luna aceasta, Ryanair a informat ca anuleaza peste 20.000 de zboruri, fiind afectati peste 700.000…

- Coca-Cola a raportat venituri si profituri peste estimari in trimestrul trei din 2017, dupa ce vanzarile au urcat cu 3% in America de Nord, pe fondul majorarii cererii de Sprite, ceai si cafea, transmite Reuters. Compania americana a anuntat ca si-a majorat cota de piata, confirmand astfel…

- Compania britanica DS Smith a anuntat ca va cumpara, intr-o tranzactie de 245 milioane dolari, companiile EcoPack si EcoPaper, cei mai mari producatori locali de ambalaje de hartie, scrie Reuters. Tranzactia va fi incheiata in al treilea trimestru al anului fiscal. EcoPack are o fabrica de ambalaje…

- China se ofera sa cumpere cinci procente din compania Saudi Aramco, o tranzactie care ar oferi flexibilitate Arabiei Saudite sa considere o varietate de optiuni pentru listarea la bursa a celui mai mare furnizor de petrol din lume, potrivit unor surse citate de Reuters. Compania petroliera…

- China s-a oferit sa cumpere in mod direct un pachet de 5% din actiunile companiei petroliere Saudi Aramco, au declarat pentru Reuters surse din apropierea acestui dosar, o mutare care ar da Arabiei Saudite posibilitatea de a lua in considerare mai multe optiuni pentru planul sau de a lista la bursa…

- Compania aeriana germana Lufthansa este pregatita sa inainteze o oferta in valoare de aproximativ 500 milioane de euro (590 de milioane de dolari) pentru Alitalia, a anuntat luni publicatia italiana Corriere della Sera, transmite DPA.

- Compania aeriana germana Lufthansa este pregatita sa inainteze o oferta de aproximativ 500 de milioane de euro pentru Alitalia, afirma ziarul Corriere della Sera. Lufthansa vrea sa achzitioneze numai divizia de aviatie a Alitalia, excluzand operatiunile de la sol, ceea ce implica preluarea a jumatate…

- Ryanair va reclama la Autoritatea pentru Concurența a UE acordul in urma caruia rivala Lufthansa va cumpara parți importante din Air Berlin cu suma de 210 milioane de euro, transmit BBC și Reuters, potrivit Agerpres.ro. Compania aeriană germană Lufthansa a semnat joi un acord vizând…