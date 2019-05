Ludovic Orban: Vrem ca românii să devină cetăţeni europeni cu drepturi depline "Pentru a deveni cu adevarat cetateni europeni cu drepturi depline, ne propunem ca obiectiv aderarea Romaniei la spatiul Schengen. Sigur ca acest obiectiv nu putem sa nu-l legam de prezenta la guvernare, pentru ca o spunem din capul locului, atat timp cat aceasta alianta toxica, aceasta monstruoasa coalitie va ramane la putere, Romania nu are nicio sansa sa fie acceptata in spatiul Schengen. De aceea, ne-am propus sa atingem acest obiectiv la un an de zile de la preluarea guvernarii, pentru ca stim foarte clar care sunt motivele care astazi nu duc la primirea Romaniei in spatiul Schengen, desi… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

