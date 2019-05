Ludovic Orban vrea să scoată balada Mioriţa din programa şcolară. Care este motivul "Avem o poezie, Miorița, va spun sincer ca susțin sa fie scoasa din programa școlara. Nu numai fatalismul care exista și faptul ca un om, deși este inștiințat ca o sa i se intample ceva rau, nu face nimic, mai sunt și alte lucruri care nu cad bine. Sunt niște chestiuni acolo care intra in subconștientul copilului care invața aceasta poezie, care reflecta o mentalitate contrara unei societați care trebuie sa evolueze, care trebuie sa se dezvolte, care trebuie sa bata carari nebatute, trebuie sa recupereze un decalaj moștenit nu din cauza noastra", a afirmat Ludovic Orban, scrie activenews.ro. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

